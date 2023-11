Bilety do nabycia pod linkiem: Polski Teatr w Wilnie – Jubileusz 60-lecia. Premiera „Pan Jowialski” | tickets.paysera.com

adaptacja i reżyseria

Inka Dowlasz

współpraca reżyserska

Irena Litwinowicz

scenografia

Rafał Piesliak

muzyka

Mariusz Czarnecki

efekty dźwiękowe

Andrzej Kaczmarczyk

wykorzystano fragmenty utworów Stanisława Moniuszki

choreografia

Tatiana Siedunowa

OBSADA PAN JOWIALSKI Jerzy SZYMANEL PANI JOWIALSKA,

jego żona Renata SZYMANEL SZAMBELAN JOWIALSKI,

ich syn Mirosław SZEJBAK SZAMBELANOWA,

jego żona Teresa SAMSONOW HELENA,

córka Szambelana

z pierwszego małżeństwa Gabriela BŁAŻEWICZ JANUSZ Dariusz PIOTROWICZ LUDMIR Roman NIEDŹWIECKI WIKTOR Rafał PIESLIAK LOKAL Andrzej STANIUL ŻANDARMI Józef BRAŻYŃSKI

Czesław LITWINOWICZ POKOJÓWKA Gabriela ŽDANAVIČIŪTĖ Oraz aktorzy Studia Młodzieżowego

Polskiego Teatru w Wilnie

W Zapiskach starucha Aleksander Fredro powiedział: „Komedia wyłącznie tendencyjna niczego nie nauczy, nikogo nie poprawi, więcej w niej zawsze złości niż prawdy”. Trzeba więc zostawić na boku, prostackie w gruncie rzeczy, podejście, że musimy głównie śmiać się, krytykować, wytykać cokolwiek. Należy wsłuchać się uważnie w literę tekstu, w szerszy kontekst historyczny oraz uwzględnić to, że widz lubi wyjść z teatru podniesiony na duchu.

Pan Jowialski miał prapremierę w roku 1832 w dobie przelewu krwi Powstańców Listopadowych. A tu – proszę, komedyjka. Mamy w kulturze podobne wzorce: Hamlet udawał głupka, w jakimś sensie Sokrates, bliżej naszej epoki – Witkacy. Takich ludzi nie traktuje się serio, nie szpieguje ich poczynań, nie podejrzewa o ukryte zamiary. Polski na mapie już nie ma, ale Polacy… istnieją. Potężne siły zaborców ośmieszają metodycznie wszystko, co polskie, szlacheckie, zacierają język, wydzierają religię, szaleje cenzura. I oto w pewnym galicyjskim dworze, nieco ćwiknięty szlachcic Pan Jowialski uprawia osobliwy terror – terror dobrego humoru. Lubuje się on w poezji, inscenizacjach, moralnych pouczeniach. Rozumiemy to tak, że w obliczu niemożliwego działania militarnego, wyraża on swoją postawą: ratujmy język, bogatą i barwną polszczyznę, ratujmy kulturę, ratujmy nasze wartości. Potyczki i kwasy w rodzinie okazują się skutkiem ciosów, które nieuchronnie musiały dotknąć i rujnować psychikę mieszkańców ziemi targanej wojnami, pożarami, utratą ojczyzny. Taka była epoka Fredry.

A jego komedie rządzą się – wciąż jeszcze nie do końca odkrytymi – prawami…