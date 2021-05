Polski Teatr Studio w Wilnie zaprasza na pierwszy spektakl na żywo po pandemicznej przerwie

15 maja o godz. 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz 16 maja o godz. 16.00 w Pałacu Kultury w Trokach będziemy mogli obejrzeć spektakl muzyczny „Witamy w Cabaret” w wykonaniu Justyny Stankiewicz. Przy fortepianie – Jurgita Umaraitė, saksofon: Rafał Jackiewicz.

Wstęp na oba spektakle jest wolny, jednak ze względu na wymagania związana z pandemią konieczna rejestracja mailowa.

Kontakt: teatr.studio.wilno@gmail.com. Organizatorzy proszą o podania imienia i nazwiska każdej z osób, które chcą się zarejestrować. Spektakle odbywają się w ramach festiwalu Idy Teatralne 2021, który potrwa do końca czerwca.

PST informuje także, że wersja telewizyjna sztuki „Odrodzeni Duchem” już wkrótce zostanie pokazana na antenie TVP Wilno.

„Przez ostatni tydzień w malowniczej scenerii zamków w Trokach i Miednikach oraz na Zatroczu trwały zdjęcia do nowej produkcji Polskiego Teatru Studio w Wilnie i TVP Wilno. Telewizyjny spektakl powstaje pod kierunkiem Sławomira Gaudyna, reżysera Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz Jacka Januszyka – reżysera filmowego.“ – czytamy w komunikacie PST.

„Preliminaria…” to satyra obyczajowa, zbliżona do współczesnej groteski, to utwór realistyczny zaprawiony wybornym humorem, ironią. Premiera teatralna w reżyserii Lila Kiejzik według scenariusza Alwida Bajor, odbyła się 6 września 2009 r. na scenie Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Adaptacji scenariusza dla potrzeb filmowych dokonał Sławomir Gaudyn. Producentami ekranizacji są Edward Kiejzik – Polski Teatr Studio w Wilnie oraz Mirosław Bieraza – TVP Wilno.

W „Odrodzeni Duchem” zobaczymy m.in. takich aktorów jak Edward Kiejzik – w roli księcia Radziwiłła Sierotki, Piotr Cyrwus – Podkomorzy, Mateusz Mikoś – ks. Ryłło, w rolę Starosty wciela się natomiast Sławomir Gaudyn. W ekranizacji występuje również Agnieszka Rawdo oraz wiele osób znanych na Wileńszczyźnie nie tylko ze sceny PST, ale również z zaangażowania społecznego, jak Marek Kubiak – prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL czy Marek Pszczołowski – dyrektor Gimnazjum w Zujunach. Przy produkcji spektaklu pracował polsko-litewski zespół techniczny, liczący 20 osób.