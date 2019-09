Polska szkoła początkowa na Antokolu – jeszcze nie w tym roku

vdu

Olga Beliasz, dyrektor przyszłej szkoły na Antokolu, w sierpniu potwierdziła, że pierwszy rok szkolny nie rozpocznie się w 2019 r. Jak powiedziała portalowi zw.lt, winą temu są nieukończone prace budowy. Została zrobiona tylko ich część. Dalszy ciąg prac rekonstrukcyjnych odbędzie się dopiero po Nowym Roku.

„Szkoda dzieci i rodziców. Wielu ludzi się interesowało, kiedy otworzymy naszą placówkę, a nie możemy tego jeszcze zrobić. Porzucili nas, czujemy się oszukani, bo według umów, prace miały być skończone latem” – twierdzi Beliasz.

Według pedagog, wszystkie klasy były już ukompletowane. „Faktycznie, mielibyśmy normalnie działającą szkołę początkową, gdyby nie te remonty” – twierdzi Beliasz.

Pierwszy rok szkolny miałby się rozpocząć dopiero w 2020 r. „Dzieci, które się zarejestrowały, narazie będą się uczyły w innych polskich szkołach. Ich przekierowaniem zajmuje się samorząd” – wyjaśnia dyrektor placówki.

Informację przekazaną przez Beliasz potwierdził Samorząd miasta Wilna. „Renowacja szkoły początkowej na Antokolu opóźniła się z powodu złego stanu sieci inżynieryjnych budynku, czyli wodociągów, ogrzewania i kanalizacji. Stało się to widoczne dopiero po rozpoczęciu naprawy, czyli wymianie i połączeniu rur kanalizacyjnych. Wymagało to dodatkowej pracy i odpowiednich decyzji.” – czytamy w oświadczeniu samorządu, otrzymanym przez zw.lt.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Szkoła początkowa na Antokolu

Według danych samorządu, prace budowy jednak będą kontynuowane wiosną, a nie po Nowym Roku. „Od wiosny planowane jest rozpoczęcie remontu budynku. Szkoła zostanie rozbudowana o dodatkowe 4 klasy, będzie miała nową siłownię i bibliotekę, a wszystkie sieci inżynieryjne zostaną zastąpione nowymi” – dzieli się planami samorząd.

Proces przekazania dzieci innym placówkom edukacyjnym przebiega sprawnie, twierdzi samorząd. „Widząc, że nie będziemy w stanie ukończyć wszystkich prac do początku roku szkolnego, zdecydowaliśmy, że zaoferujemy pierwszakom inne szkoły, które się znajdują najbliżej miejsca zamieszkania” – dodają przedstawiciele samorządu.

Budynek przyszłej placówki, mieszczącej się pod adresem ul. Šilo 15, został wybudowany w 1954 r. i znajduje się w strefie ochrony wizualnej Starego Miasta.

Szkoły z polskim językiem nauczania nie ma na Antokolu od 2015 r., gdy decyzją władz stolicy Szkoła Średnia im. J. Lelewela została przeniesiona na Żyrmuny, do budynku przy ul. Minties 3 w Wilnie, natomiast budynek przy ul. Antakalnio 33 został przekazany szkole litewskiej – Progimnazjum „Antakalnio”.

„Lelewel” nie powrócił do swojej siedziby, mimo że w lutym 2017 r. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny postanowił, że decyzja Rady Miasta Wilna o reorganizacji szkoły i przeniesieniu z Antokola na Żyrmuny jest nieważna. Mer Remigijus Šimašius obiecał wówczas, że miasto znajdzie wyjście z sytuacji. Przeszło rok temu Rada Samorządu m. Wilna przyjęła projekt utworzenia nowej szkoły podstawowej z polskim i rosyjskim językiem nauczania.

Intensywne remonty trwają również na terenie Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela. Jest odbudowywane boisko szkolne. „Prace dopiero się rozpoczęły. Prawdopodobnie nie zdążymy ich w tym roku ukończyć. Jesteśmy finansowani przez resort oświaty” – powiedziała w rozmowie z zw.lt dyrektor gimnazjum Edyta Zubel.

Obecnie zdejmowana jest górna powierzchnia ziemi, aby na niej rozsiać sztuczną trawę, tak by powstało boisko do gry w piłkę nożną. Później się pojawi również ścieżka do biegania i place koszykarskie. Na terenie boiska trwa także remont sieci ciepłowniczych, który przebiega w całej dzielnicy Żyrmuny. Po nim rozpoczną się prace rekonstrukcji boiska.

„Jeżeli nie zdążymy ukończyć prac do pierwszych przymrozków, czyli października, to będziemy je kontynuować po Nowym Roku” – wyjaśnia dyrektor. Dodaje też, że dobiega do końca projektowanie dobudówki, na którą szkoła czeka od momentu przeniesienia się do nowego budynku.

„Ekspertyza się odbyła. Mam nadzieję, że już szybko się odbędą przetargi prac budowlanych i w następnym roku zaczniemy dobudówkę” – poinformowała Zubel.