„Polska pamięta o Tobie”. Świąteczne paczki dotarły do mieszkańców rejonu trockiego

vdu

Edward Kiejzik, dyrektor Domu Kultury w Trokach zainicjował 4 lata temu akcję „Polska pamięta o Tobie”. Przedsięwzięcie jest realizowane co roku na Boże Narodzenie dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

– Nasza akcja ma coraz większy zasięg. W ubiegłym roku od FPPnW otrzymaliśmy środki na 100, w tym już na 200 paczek. Docieramy do coraz większej liczny osób dzięki współpracy z Trockim Oddziałem Związków Polaków na Litwie, którego prezesem jest Jarosław Narkiewicz. Bez wsparcia ze strony ZPL-u na pewno nie mogli byśmy odnaleźć tych, którzy naprawdę potrzebują takich świątecznych gestów – mówi Kiejzik.

Jak wyjaśnia dyrektor Domu Kultury w Trokach, każda z 200 paczek żywnościowych ma wartość ok. 100 zł. Wszystkie produkty pochodzą z Polski. – Od początku chodziło mi o to, by były to rzeczywiście produkty z Polski, najlepiej polskich producentów. W ty roku bardzo się cieszę, że naszą akcję udało mi rozszerzyć o potrzebne ubrania czy buty. To również było możliwe dzięki współpracy z FPPnW i trockim ZPL – podkreśla nasz rozmówca.

– W rejonie trockim mieszka wielu Polaków, nie brakuje także osób, które urodziły się jeszcze w II RP. To właśnie dla nich ta akcja jest najważniejsza. Wymaga ona naprawdę dużo wysiłku organizacyjnego, czasem w trakcie przygotowań sam siebie pytam, czy na pewno jest to potrzebne, ale kiedy widzę łzy wzruszenia w oczach starszych ludzi, nie mam wątpliwości, że warto poświęcić trochę czasu, by mieli na święta poczucie, że są dla nas ważni – podsumowuje organizator akcji.