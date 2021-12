„Polska pamięta o Tobie” – akcja charytastywna poraz piąty w Trokach i Wilnie

Organizatorem i inicjatorem akcji „Polska pamięta o Tobie” jest Edward

Kiejzik, dyrektor Pałacu Kultury w Trokach oraz Mikołaj Falkowski Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przy współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie oddziałem rejonu trockiego.

„Chodzi o to, aby pokazać, że Polska zwraca uwagę na polskich

mieszkańców tej części Litwy. Przy okazji jest to pewnego rodzaju promocja naszego kraju. Zasadą jest, że produkt ma być polski, by podatek wrócił do Polski” – powiedział Edward Kiejzik.

Edward Kiejzik, dyrektor Domu Kultury w Trokach zainicjował 5 lat

temu akcję „Polska pamięta o Tobie”. Przedsięwzięcie jest realizowane co roku w okresie Bożego Narodzenia i Nowego roku dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ i osobistym zaangażowaniu Prezesa Fundacji Pana Mikołaja Falkowskiego.

Nasza akcja ma coraz większy zasięg. W ubiegłym roku od FPPnW

otrzymaliśmy środki na 100, w tym już mamy 200 paczek. Docieramy do

potrzebujących z Wilna i Wileńszczyzny, Trok i okolic, Landwarowa, Połuknia, Starych Trok i ogólnie wsi rejonu trockiego dzięki współpracy z Trockim Oddziałem Związków Polaków na Litwie, którego prezesem jest Jarosław Narkiewicz. Bez wsparcia ze strony ZPL-u na pewno nie mogli byśmy odnaleźć tych, którzy naprawdę potrzebują takich świątecznych gestów – mówi Kiejzik. Współpraca również siegnęła dalej, bo w tym roku paczki otrzymają nie tylko Polacy zrzeszeni przy Trockim Rejonowym Oddziale ZPL ale również potrzebujący z Trockiego Dziennego Centrum Osób Niepełnosprawnych, osobni artystyści, samotni ludzie, jak równieżdo Trockiego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie gdzie również są Polacy.Rozdawanie paczek potrwa w okresie też międzyświątecznym.

Jak wyjaśnia dyrektor Domu Kultury w Trokach, każda z 200 paczek

żywnościowych ma wartość ok. 100 zł. Wszystkie produkty pochodzą z Polski.

– Od początku chodziło mi o to, by były to rzeczywiście produkty z Polski,

najlepiej polskich producentów. To również było możliwe dzięki współpracy z FPPnW i trockim Pałacem Kultury oraz ZPL – podkreśla nasz rozmówca. W tym roku paczki dostarczane są przez prezesów kół ZPL oddziału trockiego i organizatora z przyjaciółmi osobno każdemy, gdyz zachowane zostana środki bezpieczeństwa zwiazane z COVID-19, niemniej, ludzie są szczęśliwi, że „Polska Pamięta o Nich“

W rejonie trockim mieszka wielu Polaków, nie brakuje także osób,

które urodziły się jeszcze w II RP. To właśnie dla nich ta akcja jest

najważniejsza. Wymaga ona naprawdę dużo wysiłku organizacyjnego, czasem w trakcie przygotowań sam siebie pytam, czy na pewno jest to potrzebne, ale kiedy widzę łzy wzruszenia w oczach starszych ludzi, nie mam wątpliwości, że warto poświęcić trochę czasu, by mieli na święta poczucie, że są dla nas ważni – podsumowuje organizator akcji.