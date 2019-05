Polscy posłowie w Szkole Konarskiego: Niech ten duch wspólny będzie nad wami

vdu

„Postaramy się w ciągu tych kilku krótkich chwil pokazać, że nasza młodzież kultywuje nie tylko słowo polskie, ale również taniec i pieśń” – przywitał gości dyrektor szkoły Walery Jagliński.

Społeczność szkolna przygotowała z tej okazji koncert zespołu „Świtezianka”.

”Świtezianka”/Fot. Joanna Bożerodska

„Są dwie ważne rzeczy, które tutaj czynicie w szkole. Po pierwsze zdobywanie wiedzy, ale po drugie także formatowanie własnego charakteru. Kształtowaniu tego, co w nas jest najważniejsze, czyli sposobu jakim w przyszłości będziemy żyli. Jacy będziemy dla siebie i innych. Jest takie piękne zdanie Juliusza Słowackiego z Genezis z Ducha, które brzmi tak: ,,Jest Respublika ducha nad wielością ciała”. I to jest to, co powinno czuć u was w szkole, tą respublikę ducha. Patrzycie na kulturę polską, na język polski, na to, co jest ważne, co było ważne dla waszych przodków, ważne dla nas i waszych rodziców, że patrzycie na to wszystko przez taką wspólną serdeczność w wypełnianiu kultury przez własną aktywność” – powiedział Grupiński.

Rafał Grupiński/Fot. Joanna Bożerodska

„Więc niech ten duch wspólny będzie nad wami, byście zachowali przyjaźnie w przyszłości, żebyście do tej szkoły wracali, żebyście jak najlepiej wspominali swoich nauczycieli” – życzył poseł Sejmu RP.

Szkołę odwiedził również poseł AWPL-ZChR Jarosław Narkiewicz, wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė oraz kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP Marcin Zieniewicz.

„Przyjemnie, że na zakończenie tej długiej, ale treściwej wizyty odwiedziliśmy szkołę, o której dużo mówiono. Rozmawialiśmy też o systemie nauczania mniejszości narodowych na Litwie. Ten wątek był w każdej rozmowie dotyczącej systemu oświaty w Polsce i systemu oświaty na Litwie. Cieszymy się, że ta problematyka była poruszana na wszystkich szczeblach” – oświadczył Narkiewicz.

Jarosław Narkiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

Polityk poinformował, że w najbliższym czasie placówka ma pomyślnie zakończyć proces akredytacji. „Młodzież widocznie odczuwa, że ta szkoła, która jest – powinna być zachowana. Są pedagodzy, nauczyciele, którzy dbają, aby młodzież otrzymała jak najlepszą i jakościową oświatę (…) Sądzimy, że ciągłość powinna być zachowana od pierwszej do dwunastej klasy” – zaznaczył poseł.