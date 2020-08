Półkolonie „Wakacje w mieście”: Nowe letnie przygody najmłodszych

Takie półkolonie zostały zorganizowane już po raz trzeci.

W trakcie wydarzenia dzieci m.in. zwiedziły farmę alpak, brały udział w wycieczkach w mieście oraz miały zajęcia z karate. W czasie ceremonii zakończenia obozu dzieci wzięły udział w magicznym show, w czasie którego najmłodsi obserwowali magiczne sztuczki z bańkami mydlanymi.

Beata Barsul, mama jednej z uczestniczek, stwierdziła Radiu Znad Wilii, że zarejestrowała się na wydarzenie, ponieważ są to kolonie dzienne. Według niej, ze względu na to, że dziecko przez cały dzień miało zajęcia, to była dobra decyzja.

„Wiem, że w ubiegłych latach program półkolonii jest bardzo ciekawy, dużo się działo. Tego lata mieliśmy bardzo dużo różnych obozów, w których córka brała udział. Jeżeli jednak chodzi o „Wakacje w mieście”, to na początku najmłodsza zamierzała od czasu do czasu nie iść na zajęcia, ale jednak to ją wkręciło i przychodziła każdy dzień przebywając tu od rana do wieczora. Moja córka bardzo kocha zwierzęta, więc najbardziej jej się spodobał wypad do zoo oraz siedlisko, gdzie mieszkają alpaki. Jest aktywną dziewczynką, która lubi sportować, więc bardzo jej się spodobały zajęcia z karate. Wrażeń miała ogrom” – cieszy się matka.

W następnym roku Barsul obieca również się zarejestrować, o ile będzie odpowiadał wiek dziecka.

Artur, jeden z uczestników, wyznał, że bardzo mu się spodobało lepienie ptaków z gliny, a także zajęcia z karate, czy układanie klocków „Lego”. Bardzo się zapamiętało również zwiedzenie farmy alpak. Dla Katarzyny również najbardziej się spodobały alpaki oraz show magika.

Innm uczestnikom spodobały się także batuty w „Sky Parku” oraz bowling, a także zajęcia edukacyjne w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Dzieci cieszą się, że mogły się zapoznać z nowymi osobami, przeżywać ciekawe wspólne przygody. Jest to również możliwość dobrej zabawy z przyjaciółmi przed rozpoczęciem zajęć w szkole.