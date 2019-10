Polka w „Tańcz z gwiazdą”: To było moje marzenie z dzieciństwa

vdu

– Byłam na Białorusi, kiedy zadzwoniono do mnie i zaproponowano udział w projekcie. Potrzebowałam chwili namysłu, ponieważ trudno mi było uwierzyć w to, co się przed chwilą wydarzyło. Jednak po naradzie z partnerem do tańca dałam pozytywną odpowiedź. W końcu było to moje marzenie z dzieciństwa – mówi tancerka.

Karolina przyznaje, że nie miała wpływu na to, z którą litewską gwiazdą będzie miała okazję zatańczyć. Partnerzy byli od razu przydzieleni przez organizatorów. Co prawda, początkowo z dziewczyną miała tańczyć inna osoba. Jednak ostatecznie zdecydowano, że Polka wystąpi z fryzjerem-stylistą Mantasem Tautvaišasem.

– Współpracuje się nam wspaniale. Czasem jest mu trudno, lecz jest to osoba uparta i dlatego stara się robić wszystko, aby końcowy efekt był co najmniej dobry. Z Mantasem nie tylko jesteśmy partnerami do tańca w projekcie. W życiu pozostajemy przyjaciółmi – dzieli się Karolina.

Polka po raz kolejny łamie stereotyp, że ,,Polacy na Litwie są dyskryminowani”. Karolina przyznaje, że wszyscy, włączając partnera, wiedzą o jej narodowości i traktują ją absolutnie normalnie. Niczym się nie wyróżnia od innych uczestników projektu.

,,Taniec z gwiazdą” to program, oparty na na licencji brytyjskiego formatu ,,Strictly Come Dancing”, emitowanego na BBC. W każdym odcinku para, na którą składa się gwiazda oraz zawodowy tancerz, mają zaprezentować coraz to nowy taniec.

– Zawczasu otrzymujemy informację o tym, jaki taniec mamy zaprezentować w następnym odcinku. Sami szukamy muzykę do tańca i myślimy nad scenariuszem. Później, za pomocą choreografa, tworzymy taniec – mówi Karolina.

Uczestnicy projektu muszą ćwiczyć codziennie – rano i wieczorem – aby móc zaprezentować widzom kolejny taniec. Do dwóch pierwszych odcinkach, gdzie Karolina i Mantas zatańczyli tango i jive, uczestnicy przygotowywali się przez miesiąc. Zaś na każdy kolejny odcinek programu uczestnicy mają tylko tydzień. Nowe odcinki programu – to również nowe, niezwykle piękne stroje tańczących.

– O stroje taneczne dba stylista. Początkowo szukamy pomysłów na kostium, później zgłaszamy go do stylisty, a on – pomaga nam je załatwić – komentuje dziewczyna.

Dziewczyna przyznaje, że podczas filmowania transmisji na żywo nie omija jej nuta stresu. Wejść na parkiet pomaga jej jednak wsparcie bliskich i grupy uczestników, którzy, zdaniem tancerki, są niezmiernie koleżeńscy.

– Od tego projektu oczekuję zdobycia nowej wiedzy z zakresu trenerstwa, ponieważ na nauczenie innej osoby tańca mam nie kilka lat, a mniej wiecej tydzień – podsumowuje tancerka.

W najbliższą sobotę dziewczyna zmierzy się z innymi uczestnikami już w czwartym odcinku projektu. W tym tygodniu ,,Šok su žvaigžde” pożegna już druga para. Projekt opuści ta para, która będzie miała najmniej punktów na swoim koncie. Stąd więc Karolina i Mantas liczą na wsparcie widzów. Niech się spełni kolejne marzenie z dzieciństwa.