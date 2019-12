Polish Bussiness Awards: Wyraz uznania dla inicjatyw, które pogłębiają nasze relacje

vdu

„Nagrody są wyrazem naszego uznania dla państwa projektów, inicjatyw, produktów i innych osiągnięć, które pogłębiają nasze stosunki gospodarcze i czynią je bardziej znaczącymi. Nie możemy także pominąć państwa zaangażowania na rzecz społeczności, w której żyjemy i pracujemy” – zwróciła się do zebranych ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

„Z biegiem lat polskie nagrody dla biznesu rozwijały się – dodawaliśmy nowe kategorie w celu promocji i odzwierciedlenia zmieniającej się sytuacji rynkowej. W tym roku postanowiliśmy wręczyć dwie nagrody w tej samej kategorii – litewska inwestycja w Polsce i jesteśmy dumni, że zostały one przyznane firmom działającym w strategicznym sektorze energetyki” – wskazała ambasador, życząc zebranym owocnej pracy na rzecz przyszłości gospodarek obu krajów.

Głos zabrał także wiceminister ekonomii i innowacji Marius Skuodis.

„Z doświadczenia wiem, że zarówno ambasador Polski na Litwie, jak i ambasador Litwy w Polsce w tym roku mieli niezwykle dużo pracy. Gubię się w rachunkach, próbując policzyć obustronne wizyty państwowe na najwyższym szczeblu. Polska od dawna jest jednym z naszych największych partnerów handlowych – w zależności od kalkulacji, zawsze na drugim lub na trzecim miejscu. Mamy wspaniałe przykłady po obu stronach – polskiego biznesu na Litwie i litewskiego biznesu w Polsce” – wymieniał wiceminister, dziękując przedsiębiorcom obu krajów za wzmacnianie relacji polsko-litewskich każdego dnia.

„Historia pokazała nam wiele razy, że wspólnie możemy zdziałać o wiele więcej” – przypomniał Skuodis.

W tym roku statuetki zostały wręczone w pięciu kategoriach. Jako „Litewska inwestycja roku” zostały wyróżnione dwie spółki: Ignitis Group oraz Modus Group.

Ignitis Group otrzymała statuetkę za nabycie i rozwój projektu farmy wiatrowej Pomerania o mocy 94 megawatów. Spółka planuje zakończyć budowę jednej z największych nowych lądowych farm wiatrowych w Polsce przed 2021 rokiem. Na inwestycję oraz rozwój projektu spółka przeznaczy łączną kwotę 127 milionów euro.

„Polska jest dla nas strategicznym partnerem, i nasze inwestycje tam są nie tylko filarem naszej strategii, ale też stanowią dużą wartość dla naszego biznesu” – powiedział odbierając nagrodę prezes zarządu Ignitis Group Darius Maikštėnas.

Drugi zwycięzca w tej kategorii – Modus Group, aktywnie inwestuje w sektor energii odnawialnej w Polsce. Firma jest jednym z największych deweloperów energii słonecznej na rynku. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa zainwestowała w Polsce ponad 60 milionów euro. Litewska firma planuje także budowę w Polsce 5 biogazowni o łącznej mocy 5 megawatów. Mają zostać uruchomione w 2021 roku.

„Jesteśmy szczęśliwi, że mamy sąsiada, w którego kraju możemy rozwijać „zielone” technologie nowej generacji. Cieszymy się, że udało nam się zbudować przyjazne relacje z niektórymi polskimi spółkami, z którymi wspólnie zrealizowaliśmy już duże projekty na Ukrainie – praktyki, które rozwijamy w Polsce, rozszerzamy także na inne kraje” – zauważył prezes zarządu Modus Group Liudas Liutkevičius.

Jako debiut rynkowy roku również zostały wyróżnione dwie spółki – Izostal S.A. oraz Girteka Logistics.

W lipcu Izostal zawarł umowę na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez AB Amber Grid – budowy gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa o długości 170 km na terytorium Litwy. Wartość kontraktu opiewa na 32 mln euro – to największy eksportowy projekt Izostalu.

Girteka Logistics, jedna z wiodących firm transportowych i logistycznych w Europie, otrzymała statuetkę za otworzenie bazy transportowej w Poznaniu. To kolejny ważny krok w dążeniu do celu spółki – posiadania 10 000 ciężarówek i 20 000 kierowców do 2021 r. Firma powiększyła swoją flotę samochodową w Polsce. Girteka do końca tego roku planuje zarejestrować w Poznaniu łącznie 300 ciężarówek i zatrudnić 750 kierowców. Wartość tej działalności szacowana jest na 60 mln euro.

W kategorii „Polska Marka Roku” zwyciężył polski przewoźnik LOT. Linie lotnicze, które w tym roku obchodzą 90-lecie istnienia, w 1932 roku były pierwszym przewoźnikiem na wileńskim lotnisku. Dzisiaj LOT realizuje dziennie 5 lotów z Wilna do Warszawy. W 2016 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły loty z lotniska w Połądze, a w 2018 r. – z Kowna. Od maja LOT obsługuje bezpośrednie loty z Wilna do London City. Ten nowy kierunek strategiczny zachęcił niektórych inwestorów do wejścia na rynek litewski. Nagrodę w imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT odebrała Katarzyna Piskorz, członek zarządu ds. korporacyjnych.