Poligon wojskowy w Rudnikach zostanie odnowiony

„Poligony i terytoria wojskowe szkolą żołnierzy zarówno Litwy, jak i innych państw NATO. Poligony są przeciążone i nie zapewniają wystarczających warunków. Zapewnienie odpowiednich warunków jest jedną ze strategicznych decyzji i zobowiązań państwa w zakresie bezpieczeństwa. Priorytetem całego państwa jest znalezienie odpowiedniego miejsca, które spełnia standardy” – twierdzi minister obrony kraju Arvydas Anušauskas.

Poligon w Rudnikach zostałby odbudowany, pojawiłaby się możliwość powstania linii kolejowej. Szczególnie ważne jest to, że na terenie nie ma żadnych osiedli ani prywatnych działek, a lasy i grunt należą do państwa, co znacznie ułatwia zagospodarowanie poligonu.

– To bardzo ważne, że odbudowując poligon wojskowy w rejonie solecznickim nie tylko stworzymy warunki do szkolenia żołnierzy, ale też odpowiednio zainwestujemy środki na obronę narodową, co będzie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu – mówi minister Arvydas Anušauskas.

Prace powinny zostać wykonane do 2024 roku.