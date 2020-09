Polacy uczcili pamięć Franciszka Żwirki przy jego rodzinnym domu w Święcianach

Przy rodzinnym domu Franiszka Żwirki złożono wieniec i przypomniano o zasługach lotnika i żołnierza.

– To ambasada wyszła z inicjatywą tego wyjazdu. Dlaczego właśnie my zostaliśmy zaproszeni, by wziąć wspólnie złożyć wieniec i przypomnieć o historii Franciszka Żwirki? To postać dla nas bardzo ważna, gdyż do końca był zawodowym oficerem Wojska Polskiego. Odwiedzając jego dom rodzinny, przypominamy również o wkładzie Wileńszczyzny w historię tego wojska – powiedział zw.lt Waldemar Szełkowski, prezes Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka.

Historyk przypomina, że Żwirko walczył o wolną Polskę, gdy ta jeszcze nie istniała na mapie. – W czasie I wojny światowej, gdy jeszcze nie było Wojska Polskiego, dostał się do korpusu polskiego gen. Dowbor-Muśnickiego i walczył o niepodległość. Warto więc go cenić nie tylko jako wybitnego lotnika, ale również – oddanego żołnierza – zauważa Szełkowski.

Franciszek Żwirko urodził wię 16 września 1895 roku urodził się w Święcianach. Wraz ze Staniwławem Wigurą stanowili parę asów polskiego lotnictwa, która święciła triumfy w międzynarodowych zawodach sławiąc imię polskich skrzydeł. Najważniejszą z nich były Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych Challenge 1932 w Berlinie.

Do historii Franciszek Żwirko przeszedł jako pilot wojskowy, który razem ze Stanisławem Wigurą, inżynierem i pilotem cywilnym, stworzył niepowtarzalny duet lotniczy. W 1929 roku dokonali turystycznego lotu dookoła Europy polskim samolotem na liczącej 5 tysięcy kilometrów trasie: Warszawa-Erfurt-Paryż-Barcelona-Wenecja-Warszawa.

W kwietniu 1932 roku Franciszek Żwirko został zakwalifikowany przez komisję Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej do reprezentowania Polski w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge 1932. Jako drugiego członka załogi wybrał Stanisława Wigurę. W zawodach rozegranych w dniach 20–28 sierpnia 1932 roku zajęli pierwsze miejsce. Zwycięstwo odniesione w Berlinie spowodowało, że Żwirko i Wigura stali się bohaterami narodowymi. Gdziekolwiek się pojawili, witały ich tłumy. Nazwiska pojawiały się na pierwszych stronach gazet. Mówiło o nich radio. Na pamiątkę ich sukcesu 28 sierpnia obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego.

Niedługo po zwycięstwie, 11 września 1932, podróżując na zlot lotniczy do Pragi, Franciszek Żwirko wraz ze Stanisławem Wigurą zginęli w katastrofie w lesie koło Cieszyna.