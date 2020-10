Pola Nadziei – w dniu wyboru Karola Wojtyły na papieża

Już po raz siódmy w dniu 16 października Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki zorganizowało kampanię „Pola Nadziei”, której celem jest promowanie idei hospicyjnej, pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla osób terminalnie chorych oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na potrzeby chorych i możliwość niesienia im pomocy. W dziesięciu miejscach na Litwie związanych ze św. Janem Pawłem II posadzono żonkile. Żonkil jest symbolem nadziei na całym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Kwiat jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy. Żonkile na wiosnę zakwitną m. in. przy Ambasadzie RP w Wilnie.