Pogrzeb żołnierzy AK w Ejszyszkach

vdu

Ambasada RP w Wilnie dołącza się do otwartego zaproszenia, kierowanego do Rodaków na Litwie oraz wszystkich zainteresowanych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz samorząd rejonu solecznickiego, do udziału w uroczystościach pogrzebowych czterech nieznanych żołnierzy Armii Krajowej, które odbędą się w dniu 7 września 2019 r. w Ejszyszkach. Uroczystości rozpocznie msza święta w Kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach o godzinie 11.00, następnie uczestnicy przejdą na miejscowy cmentarz, gdzie o godzinie 12.30 odbędzie się pogrzeb żołnierzy.

Szczątki czterech nieznanych żołnierzy AK zostały odnalezione w ramach prac prowadzonych wspólnie przez specjalistów polskich (Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej) oraz litewskich. Na pochówki dwóch żołnierzy natrafiono na terenie tzw. Długiej Wyspy w Puszczy Rudnickiej, pozostałe pochówki odkryto w okolicy miejscowości Monkiewicze. Projekt poszukiwania i ekshumacji żołnierzy Armii Krajowej prowadzony jest od roku 2017, w roku ubiegłym na cmentarzu w Ejszyszkach miał miejsce pogrzeb trzech żołnierzy AK odnalezionych w trakcie prac poszukiwawczych na terenie rejonu solecznickiego.