Pogodna twórczość Edmonta Wołochowicza

Są to między innymi: Wszystko będzie dobrze, Filozofia życia, Nadzieja zawsze młoda, Lata nie stracone, Zacznijmy od nowa, Nie pędź tak szybko, czasie! Historia – nauczycielką życia, Poezja moja dla ciebie, dla nas, dla wszystkich, jak też inne, bogate tematycznie zbiory, w których Autor dzieli się z Czytelnikiem o tym, co go w życiu spotkało, o czym myśli, do czego dąży.

Znaczne miejsce w jego poezji zajmują zjawiska przyrody, zmiany pór roku, płynąca nieopodal jego domu rzeka Wilia: „Mnie jako sąsiadowi bliskiemu, Wilia/ opowiada swe biedy: żali się na przyrodę:/ takie gorące lato, wody mało zostało…”/.

Gdy nad ludzkością zawisła chmura koronawirusa, Edmont Wołochowicz, pragnąc pocieszyć ludzi, pisze wiersze, dodające nadziei. Cały tomik o tej oraz innej tematyce nosi tytuł Wszystko będzie dobrze.

Dosyć ciekawym zjawiskiem w twórczości tego Autora są sentencje i aforyzmy, stanowiące dobrze sformułowane zdanie, jakąś prawidłową zasadę życiową, których układaniem Autor zajmuje się już wiele lat, a ostatnio wydał osobny zbiór pod tytułem To nic, że sady jesienią nie kwitną. Są w nim zamieszczone tylko sentencje i aforyzmy, dające Czytelnikowi wiele do myślenia.

Edmont Wołochowicz zaprasza Państwa na uroczystość prezentacji swojej poezji. Impreza się odbędzie 5 września, w niedzielę. Początek o godz. 16.00 przy udziale Kapeli Wileńskiej oraz wsparciu Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp wolny.