„Poeci nie zjawiają się przypadkiem”. Ewa Szturo i poezja śpiewana dla dziecięcego hospicjum

Piosenkarce towarzyszyli gitarzysta Karol Wilkicki, multiinstrumentalista Krzysztof Stankiewicz oraz Bravvo Band. Piosenkarka zdecydowała się na powtórzenie koncertu „Poeci nie zjawiają się przypadkiem”, ponieważ jej pierwszy występ spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem widowni. – Otrzymałam bardzo dużo pozytywnego wsparcia, wiele osób sugerowało, że takie wieczory są potrzebne, dlatego po pół roku wróciliśmy z naszym repertuarem – wyjaśnia zw.lt.

Fot. Joanna Bożerodska

– Większość piosenek, jakie dziś zaśpiewałam pochodzi z pierwszego koncertu, ale żeby nie zawieść widowni przygotowaliśmy też kilka nowych aranżacji – powiedziała piosenkarka.

Koncert miał charakter dobroczynny – zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz budowy dziecięcego działu Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Fot. Joanna Bożerodska

Na koncercie obecna była także s. Michalela Rak, założycielka i dyrektorka Hospicjum św. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. – Znacie mnie z tego, że zawsze mówię tak prosto z serca. Nie znałam repertuaru Ewy, kiedy tu przyszłam, ale muszę przyznać, że gdy usłyszałam piosenkę „Jeszcze w zielone gramy” przeżyłam wielkie wzruszenie. (…) Dzisiejszy wieczór i to, co się tu wydarzyło na scenie to jest właśnie to zagranie w zielone, zagranie w nadzieję dla dzieci chorych i ich bliskich. Dziękuję wam za to – powiedziała do występujących podczas koncertu.