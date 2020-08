Podzielcie się z nami zdjęciami z „Łańcucha Wolności”!

Już dziś odbędzie się akcja wsparcia dla Białorusi, w ramach której spod wileńskiej katedry do przygranicznych Miednik rozciągnie się „żywy łańcuch” złożony z ok. 50 tysięcy ludzi. Pokażmy światu solidarność polskiej społeczności na Litwie! Zapraszamy wszystkich czytelników do podzielenia się z redakcją zw.lt zdjęciami z udziału w akcji.