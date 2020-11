Podsumowanie kwesty ,,Pomnikom Rossy 2020″

PODLICZONA SUMA – 3346 Eur 81 ct. Jest to o ponad 2 tys. euro mniej niż w roku ubiegłym.

Nie zważając na to, SKOnSR jest niezmiernie wdzięczny osobom, które w trudnym i niebezpiecznym dla zdrowia czasie, podjęły decyzję zorganizować jedyną w tym roku jesienną kwestę na rzecz ratowania wileńskiej Rossy. JESTEŚCIE WIELCY! SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Warto także nadmienić, że w br. z powodu pandemii po raz pierwszy od założenia Komitetu w 1990 roku z inicjatywy i przy wsparciu Jerzego Waldorffa, ówczesnego prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami, kwesta na rzecz Rossy nie odbyła się na Powązkach w Warszawie. Ambasada RP w Wilnie przychylnie odniosła się do pomysłu SKOnSR, by w związku z tegorocznymi ograniczeniami, zamiast zakupu kwiatów, osoby i instytucje co roku uczestniczące w obchodach z okazji Niepodległości Polski, zaoszczędzone środki wpłaciły na konto Komitetu, jako wkład w odnowienie kolejnych zabytkowych nagrobków.

Na chwilę obecną na apel odpowiedziała:

Polska Macierz Szkolna na Litwie

Polskie Studio Teatralne w Wilnie -Teatr Studio

i jedna osoba prywatna.

BÓG ZAPŁAĆ ZA WASZE HOJNE SERCA!

Organizacje społeczne nadal mogą przelać ,,N” sumę pieniężną na konto SKOnSR:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Konto: Swedbank, LT027300010119551065

Kod organizacji (NIP) 302448884

Wierzymy, że obecny stan najstarszej wileńskiej nekropolii, jej wartość historyczna, kulturowa i patriotyczna, jest ważna dla każdego Polaka mieszkającego w każdym zakątku Litwy i Polski.