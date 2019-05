Podsumowanie konkursu na projekt kalendarza poświęconego Starej Rossie

vdu

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego ,,Projekt okładki kalendarza z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą”. Na konkurs zgłoszono 15 prac: z Gimnazjum im. Jana Pawła II (8 prac) i Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (7 prac). W każdą pracę włożono dużo wysiłku i serca. W konkursie udział wzięły uczennice w przedziale wiekowym od 13-16 lat, niestety brak prac od osób płci męskiej.

SKOnSR jest trochę zasmucony, gdyż na konkurs nie zgłoszono oryginalnych dzieł z innych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z Wilna, rejonu wileńskiego, trockiego, solecznickiego, święciańskiego oraz rejonu szyrwinckiego. Zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie były wysyłane e-mailowo do 75 instytucji oświatowo-wychowawczych. Nie zważając na to, szczególne podziękowanie kierujemy do nauczycielki plastyki Swietłany Bogdanowej, która potrafiła zmobilizować i zachęcić młodzież do wyzwolenia umiejętności rysowania.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac Komisja, składająca się z dwunastu członków SKOnSR, postanowiła wyłonąć dwie zwyciężczynie i przyznać trzy wyróżnienia.

I miejsce – Justyna Sosnowska, 16 lat, Gimnazjum im. Jana Pawła II – frontowa strona okładki kalendarza

II miejsce – Gabriela Kułajewaitie, 15 lat, Gimnazjum im. Jana Pawła II – tylna strona okładki kalendarza

Wyróżnienie I stopnia – Anastazja Kalinina, 14 lat, Liceum im. Adama Mickiewicza

Wyróżnienie II stopnia – Martina Jarmałkowicz, 15 lat, Gimnazjum im. Jana Pawła II

Wyróżnienie III stopnia – Wiktoria Olszewska, 14 lat, Liceum im. Adama Mickiewicza

Dziękujemy uczennicom, które podjęły wyzwanie i spróbowały swoich sił w konkursie. Prace laureatek z inicjałami będą upiększać kalendarz poświęcony 30-leciu istnienia SKOnSR. Dwie zwyciężczynie i osoby wyróżnione otrzymają dyplomy uznania oraz upominki rzeczowe. Pomimo końcowych wyników konkursu, wszystkie uczestniczki będą zaproszone na wycieczkę po starym Wilnie z licencjowanym, doświadczonym polskim przewodnikiem. Wręczenie nagród i spacer po starówce odbędzie się jesienią bieżącego roku. O szczegółach poinformujemy nagrodzonych e-mailowo oraz telefonicznie.

Teraz zamieszczamy pozostałe ciekawe i pomysłowe prace, a plastyczne interpretacje laureatek zobaczą Państwo w trzeciej połowie bieżącego roku, kiedy ukaże się kalendarz SKOnSR na rok 2020-ty.