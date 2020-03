Podsumowanie IV edycji „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie”

vdu





– Ta akcja ma charakter wspólnototwórczy. Ma uświadamiać nam wszystkim, że jesteśmy jedną społecznością, jednym narodem, że mamy wspólną tradycję i ona jest naszą siłą, dzięki której trwamy – powiedział Prezydent Andrzej Duda

Pierwsza Dama dziękowałam wszystkim, którzy „nie szczędzą wysiłku, czasu oraz środków, by nieść pomoc Rodakom”. – Ta pomoc to wyraz solidarności i wdzięczności wobec naszych Rodaków mieszkających za wschodnią granicą – mówiła.

– Kiedyś nam niesiono pomoc. To, że dzisiaj możemy nieść pomoc naszym braciom, którzy cierpią niedostatek, jest dla nas wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją. W jakimś sensie traktujemy to jako obowiązek, ale to jest przyjemny obowiązek – dodał Prezydent.

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

W ciągu czterech lat (2016-2019) przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP odwiedzili w imieniu Pary Prezydenckiej około 60 miejscowości (Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Kazachstan, Litwa, Białoruś, Rosja), w których spotkali się z ponad 12 tys. Rodaków. Przy wsparciu darczyńców przekazano łącznie około 30 ton żywności, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego.

Akcja wsparcia Polaków zamieszkujących dawne Kresy II Rzeczypospolitej została zapoczątkowana w 2016 r. dzięki zaangażowaniu Polonii mieszkającej na Zachodzie. W kolejnych latach do pomocy włączyły się spółki skarbu państwa, prywatne firmy i indywidualni darczyńcy. Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, zapewnia m.in. transport darów dla naszych rodaków.

Tradycyjnie wyjazdy są także okazją do odwiedzin w domach osób szczególnie zasłużonych dla pielęgnowania polskości, a które dziś są często ubogie i samotne. Podczas tych spotkań przekazywane są im upominki od Pary Prezydenckiej oraz pomoc rzeczowa m.in. żywność, odzież, artykuły higieniczne i pierwszej potrzeby, czasem sprzęt AGD.

Żródło: prezydent.pl