Podsumowanie akcji „Wileńszczyzna czyta Syrokomlę”

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie z okazji 200. rocznicy urodzin Patrona zaprosiło uczniów innych szkół do wzięcia udziału w akcji czytelniczej „Wileńszczyzna czyta Syrokomlę” w dniu Jego urodzin – 29 września.

Ogromnie cieszymy się, że do naszego zaproszenia dołączyło się 12 szkół z

Wileńszczyzny oraz Zespół Szkół im. Władysława Syrokomli w Michałowie (Polska). Dziękujemy za zaangażowanie do akcji czytelniczej szerokiego grona uczniów, nauczycieli, dyrekcji bądź gości, za organizowanie poetyckich spotkań w wielu szkołach. Mamy nadzieję,

że takie nietradycyjne lekcje czytania przybliżyły postać twórcy polskiej literatury romantyzmu, związanego z Wileńszczyzną, i zostaną w pamięci uczestników i słuchaczy.

Według relacji, które otrzymaliśmy, podczas akcji były czytane następujące wiersze, gawędy, fragmenty innych dłuższych utworów: Lirnik wioskowy, O moim starym domku, Księgarnia, Szum brzózki, Ty mię nie kochaj, Natchnienie, Do*, Litwinom, Borejkowszczyzna, Przedśpiewek do litewskiego czytelnika, Co umiem nakreślić, Lalka, Pajęczyna, Pocztylion, Nagrobek obywatelowi, Kruk, Kradzione, Szczęście, Śmierć słowika,

Bywało, Na echo dzwonu, Kęs chleba. Gawęda z pól nadniemeńskich, Gawęda szlachecka, Gawęda o bocianie, Przyszła kryska na Matyska, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, Pożegnanie Kowna i Wilna, Wspomnienie Nieświeża, O chwale bożej i chwale królewskiej, Hymn do Najświętszej Panny w Ostrej Bramie, Hymn do Pana Jezusa na

Śnipiszkach, Westchnienie majowe, Wlazł kotek na płotek, Oracz do skowronka, Niepiśmienny, Chatka w lesie, Margier, Córa Piastów, Marcin Studzieński…

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie pięknych zdjęć, za wybranie oryginalnych miejsc do czytania, czasem inscenizacji wybranych utworów, jak też prezentacji życia i twórczości poety, a szkole z Michałowa – za wspaniały film.

Jeden z przyjaciół Syrokomli Józef Ignacy Kraszewski pisał: „Poetów mamy wielu znakomitych. Syrokomlę jednego…” Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w tej akcji pod tymi słowami mogą się podpisać wszyscy jej uczestnicy.