„Podróż w nieznane z Instytutem Polonika”: ślady polskiego dziedzictwa materialnego za granicą

„Poprzez wystawę chcemy pokazać, jak wiele łączy Polskę i Litwę, które nie tylko dzielą geograficzne sąsiedztwo, ale te kraje posiadają też bogate dziedzictwo kulturowe, którego ważna część powstała dzięki wspólnocie dziejów obu państw ” – mówi C hargé d’affaires a.i. Andrzej Dudziński .

Dudziński, przypomniał także, że dzięki działaniom zainicjowanym przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut „Polonika”, współpracy z litewskimi służbami konserwatorskimi oraz specjalistami z obu krajów udało się przebadać, zinwentaryzować oraz poddać pracom konserwatorskim i restauratorskim wiele cennych zabytków znajdujących się na terenie Litwy, będących świadectwem wspólnego dziedzictwa. Wsparciem w tych działaniach od lat służą polskie placówki dyplomatyczne w Wilnie.

Wystawa „Podróż w nieznane z Instytutem Polonika” – powstała z okazji jubileuszu naszej instytucji, który obchodziliśmy w ubiegłym roku – mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika.

„Chcielibyśmy, aby ta ekspozycja stała się przyczynkiem do szerszego zainteresowania publiczności tematem badań i ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z etnosem polskim, a znajdującego się poza naszymi współczesnymi granicami. Z Litwą łączą nas wspólne dzieje, ale pamiętajmy, że w wielu krajach, nie tylko w tych, które są sukcesorami Rzeczpospolitej Obojga Narodów, odnotujemy obecność Polaków – ich pracę, twórczość, zaangażowanie w sprawy społeczne, polityczne, religijne czy kulturalne – dziedzictwo, które stanowi ważny element historii i kultury światowej. To też niezwykle ważne, aby pamiętać skąd pochodzimy i co przekazujemy kolejnym pokoleniom„ – dodaje dyrektor.