Podczas padziernikowych wyborów nie będzie głosowania online

„Jestem przekonany, że możliwość takiego głosowania nie spowoduje i nie powinna powodować niepotrzebnych oczekiwań ze strony obywateli, że takie wybory muszą się odbyć” – powiedział we wtorek dziennikarzom Marszałek Sejmu V. Pranckietis.

Marszałek Sejmu omówił możliwość głosowania przez Internet dla wyborców przebywających z granicą lub w izolacji na Litwie podczas spotkania z przewodniczącą Centralnej Komisji Wyborczej (CEC) Laurą Matjošaitytė.

„Rozmawialiśmy o możliwości głosowania elektronicznego w tych wyborach i jestem przekonany, że takie głosowanie nie może mieć miejsca, ponieważ byłoby to bardzo nieodpowiedzialne. Oodpowiedni system nie został wdrożony, a pozostały tylko trzy miesiące do wyborów i tylko miesiąc na jego przetestowanie” – powiedział.

30 czerwca br. Sejm przyjął poprawki do Ustawy o wyborach do Sejmu, legalizujące możliwość głosowania online przez wyborców przebywających za granicą oraz osoby pozostające na Litwie w izolacji.

Przewodnicząca CEC L. Matjošaitytė oświadczyła, że ​​zmiany w ustawie przewidują możliwość głosowania online nie dla wszystkich zagranicznych wyborców, ale tylko w przypadkach, gdy w kraju ogłoszono specjalną sytuację.

Według niej, jak dotąd odpowiedź dotycząca możliwości głosowania online podczas październikowych wyborów do Sejmu brzmi przecząco.

„Rozważamy obecnie plan wdrożenia tego przepisu, w tym jakie decyzje techniczne powinniśmy podjąć, czy podsystem powinien zostać rozbudowany, czy powinien istnieć oddzielny system, czy należy ogłosić oddzielny przetarg czy też nie. Nie waham się powiedzieć, że będziemy mieli bezpieczne, wysokiej jakości rozwiązanie, które zostało zaaprobowane przez ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego – powiedziała L. Matjošaitytė.

Poprawki przyjęte przez Sejmie przewidują, że głosowanie online za granicą byłoby dozwolone „w przypadku sytuacji, która uniemożliwiłaby głosowanie w litewskiej misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub w dodatkowych lokalach wyborczych za granicą”.

Decyzję o organizacji głosowania online za granicą podejmowałaby Centralna Komisja Wyborcza na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

Zgodnie z decyzją CEC głosowanie online może być zorganizowane jedynie poprzez przesłanie karty do głosowania pocztą lub przesłanie elektronicznego kodu do głosowania pocztą, co umożliwi głosowanie na stronie internetowej CEC. Zgodnie z poprawkami przyjętymi przez Sejm wyborcy przebywający w izolacji na Litwie również będą mogli w przyszłości głosować online.

Wybory do Sejmu odbędą się 11 października.