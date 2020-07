Poczta Litewska przeniesie się z al. Gedymina na Totorių

,,To było kwestią czasu, kiedy wyprowadzimy się z al. Gedymina, ponieważ budynek jest zdecydowanie za duży na nowoczesną działalność poczty. Przeniesienie się no nowych pomieszczeń jest krokiem do przodu (…) są wyposażone w nowoczesny sposób, obsługa klienta będzie znacznie wydajniejsza i wygodniejsza, a nowy gmach jest blisko obecnego – wierzymy, że klienci nie będą odczuwać żadnych niedogodności” – mówi Jonas Sadauskas, dyrektor Litewskiej Sieci Pocztowej.

Godziny pracy nie ulegną zmianie: w dniach pracy 9.00 – 19.00, w soboty – do 14.00.