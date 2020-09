Początek roku szkolnego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego. Jagliński: Damy sobie radę

„Jeden chłopak z klas początkowych zauważył: «Ah, dyrektor myje ręce!» – no tak, niestety, taki jest wymóg czasu” – rozpoczął swoje przemówienie dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Walery Jagliński.

„Jesteśmy odgrodzeni, żeby się nie stykać, musimy się też dezynfekować. Musimy przestrzegać tych wymogów po to, żeby móc się spotkać w takim momencie jak dziś. Cieszę się, że możemy spotkać się na żywo, ponieważ jest to całkiem inaczej niż składać życzenia do kamerki lub do komputera” – dodał dyrektor.

Pomimo obostrzeń i wielu zaleceń dotyczących ochrony przed koronawirusem, W. Jagliński wyraził optymizm co do zbliżającego się roku szkolnego: „Nie ma co się zamartwiać, co ma być to będzie, a jak już będzie – na pewno damy sobie radę”.

Szkoła przygotowana jest także do ewentualności przejścia na nauczanie zdalne. „I my jesteśmy przygotowani w razie czego do nauczania online. Klasy drugie i czwarte gimnazjum już od jutra będą uczyć się online i tak co tydzień, na zmianę. Ale na pewno damy sobie radę” – zapewnił dyrektor szkoły. Jednocześnie wyraził nadzieję, że już na wiosnę powrócą normalne warunki nauki stacjonarnej.

„Isaac Newton w swoim czasie powiedział: To co wiem, to jest tylko kropelka. Tego, czego nie wiem, to jest ocean. Więc i Wam życzę, aby ten rok był właśnie tym, co pomogłoby zdobywać wiedzę tego oceanu. Na pewno nauczyciele, którym również życzę wytrwałości w tym roku, Wam pomogą i będą Was prowadzić przez drogę zdobywania tajemnic wiedzy” – zachęcił uczniów do podejmowania nauki.

„Pamiętajcie, że nie jesteście już w klasach początkowych. W tym roku przechodzicie do pionu szkoły podstawowej i pomału nauka będzie jeszcze bardziej poważna. (…) Będzie wielu nauczycieli, będzie jeszcze więcej przedmiotów, będzie poważniej. Ale na pewno ta nauka będzie ciekawa. I tu jestem pewien, że nauczyciele postarają się” – zwrócił się do starszych klas Walery Jagliński.

W kierunku rodziców padły następujące słowa: „Cieszę się, że pomimo zakazów widzę tak liczne grono rodziców. Również im chcę podziękować przede wszystkim za ubiegły rok. Za to, że byliście Państwo wsparciem dla naszych wspólnych dzieci, dla uczniów naszego gimnazjum. Było to nie lada wyzwanie”.

„Mam prośbę, jeżeli byśmy w tym roku także musieli przystąpić do zdalnego nauczania, żebyście również służyli takim wsparciem. Proszę o zadbanie o samo miejsce pracy, o zadbanie, aby uczeń miał odpowiednie możliwości i warunki do nauki. Jednak samo rozwiązywanie zadań pozostawić w gestii uczniów, ponieważ samodzielne rozwiązanie zadania sprawia więcej przyjemności niż przepisanie go rozwiązanego lub gdy rodzic trochę pomoże” – dodał dyrektor szkoły im. Sz. Konarskiego.