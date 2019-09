Pochówek żołnierzy AK w Balingródku: Dopóki o nich pamiętamy, żyją

vdu

„Rok temu szczątki 15 żołnierzy zostały odnalezione w okolicy Zielonych Jezior. Wiemy z dokumentów i z relacji, że w czasie Operacji „Ostra Brama” był tam punkt koncentracyjny żołnierzy, był też szpital polowy. Zresztą przedmioty znalezione przy co najmniej dwóch żołnierzach, szyny, które miały prawdopodobnie usztywniać kończyny rannych żołnierzy, świadczą o tym, że byli to żołnierze polscy. Niestety na dzień dzisiejszy nie znamy ich z imienia i nazwiska” – opowiada dr Leon Popek z Wydziału Kresowego.

Jak dodaje, szczątki jeszcze jednego żołnierza zostały znalezione w Punżance, w alei lipowej prowadzącej do dworu generała Konarzewskiego.

„Dzisiaj pogrzeb 16 bezimiennych, za dwa dni w Ejszyszkach pogrzeb kolejnych czeterech żołnierzy AK. Sądziliśmy, że będzie też pogrzeb porucznika Wojciecha Stypuły „Bartka”, którego udało się odnaleźć na Długiej Wyspie w Puszczy Rudnickiej. Decyzją rodziny szczątki te zostaną przeniesione do Polski. Obok jego szczątków odnaleźliśmy dwóch nieznanych żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli możliwie w jednej bitwie” – relacjonuje dr Popek.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Leon Popek

Badacze z IPN apelują do mieszkańców Wileńszczyzny będących krewnymi osób, które zginęły podczas wojen lub w latach terroru stalinowskiego, a miejsce ich spoczynku jest nieznane, a także do osób posiadających informacje o nieznanych miejscach pochówków ofiar faszyzmu i komunizmu, aby zgłaszać się z tymi informacjami do Wydziału Kresowego IPN. Leon Popek wskazuje także, że ważne jest pielęgnowanie już odnalezionych grobów żołnierzy Wojska Polskiego.

„30-25 lat temu wiele mogił żołnierskich, AK-owców, zostało godnie upamiętnionych – były postawione krzyże, tabliczki z nazwiskami. Tylko że czas robi swoje, i wieloma grobami, z których odprysnęła farba, odpadła tabliczka, nie ma się kto opiekować, groby znowu stają się bezimienne. Prośba, apel, pamiętajcie o tych żołnierzach. Dopóki o nich pamiętamy, oni żyją w naszej pamięci. Cel ich życia i walki spełnił się, był ważny. Znamy te pieśni żołnierskie, te wiersze. We wszystkich przebija jedno – pamiętajcie o nas. Nie powodujmy, żeby zginęli dwukrotnie. Raz zginęli od kuli, druga śmierć to jest niepamięć. Pamiętajmy pamiętać” – podkreśla dr Leon Popek.