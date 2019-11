Po publikacjach w mediach Jarosław Wołkonowski zwolniony z Uniwersytetu w Białymstoku

vdu

Potwierdzam, że dr hab. Jarosław Wołkonowski nie jest pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. Uniwersytet w Białymstoku nie udziela informacji o prowadzonej polityce kadrowej” – taką informację otrzymaliśmy od rzeczniczki prasowej UwB, Katarzyny Dziedzik.

Nieco więcej informacji przekazał redakcji jeden z pracowników uniwersytetu, który chce zachować anonimowość. Według niego zwolnienie Wołkonowskiego ma związek z jego wypowiedziami dla mediów w październiku 2019. „Wygląda na to, że wróciliśmy do czasów sowieckich” – skomentował.

Przypomnijmy, że w rozmowie z mediami Jarosław Wołkonowski krytykował niektóre z posunięć byłej dziekan, dr hab. Mieczysławy Zdanowicz, w tym szczególnie wysyłanie studentów i pracowników wileńskiej filii na szkolenia do Rosji.

„Uważam, że jest to rzecz całkowicie niedopuszczalna. Napisałem pismo do pani dziekan, wskazując, że powinniśmy w naszej współpracy kierować się na Zachód, przede wszystkim na Polskę i inne kraje Europy Zachodniej, a nie na kontakty z Rosją. Nie odniosło to jednak skutku” – mówił przeszło miesiąc temu, jeszcze jako wykładowca uczelni.

Wołkonowski alarmował również w sprawie rezygnacji władz uczelni z formowania I roku studiów magisterskich. W 2019 r. nie uruchomiono studiów drugiego stopnia, ponieważ zgłosiło się na nie tylko siedmiu kandydatów.



– Uczelnia wymaga natomiast 12. Być może takie wymagania są uzasadnione w Polsce, ale nie na Litwie, gdzie po prostu studentów jest znacznie mniej. Wystarczy powiedzieć, że polonistykę na litewskiej uczelni uruchomiono przy zaledwie czterech kandydatach na studia – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” były dziekan wydziału, podkreślając, że studia mają ogromne znaczenie dla przyszłości polskiej społeczności na Litwie.

Jak ustaliła redakcja, uniwersytet już wcześniej zakazywał kontaktów z mediami. „Od września 2016 r. dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB, nie jest już dziekanem, a jednak wielokrotnie wypowiadał się dla mediów na temat działalności wydziału, mimo iż nie miał stosownego upoważnienia. W listopadzie 2018 r. otrzymał więc pismo od rektora Uniwersytetu w Białymstoku przypominjące o zasadach naszej polityki informacyjnej. Warto też odnotować, że już wcześniej pismo w analogicznej sprawie skierowała do wszystkich pracowników jednostki (w tym prof. Wołkonowskiego) ówczesna dziekan, dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB. Z pisma jednoznacznie wynikało, że do wypowiadania się w sprawie funkcjonowania wydziału upoważniony jest dziekan oraz pełnomocnik ds. promocji (w uzgodnieniu z dziekanem)” – poinformowała „Kurier Wileński” rzeczniczka uczelni.

Jarosław Wołkonowski nie komentuje sprawy, w jego imieniu z redakcji odpowiedziała natomiast nam jego pełnomocniczka, adwokat dr Ewa Kosior. „Informuję, że w dniu 19 listopada br. dr habilitowany Jarosław Wołkonowski złożył pozew o przywrócenie do pracy w Sądzie Pracy na skutek rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jako wieloletni pracownik Uniwersytetu jest on otwarty na ugodowe rozwiązanie sporu – poinformowała „Kurier Wileński”.

Warto przypomnieć o roli, jaką odegrał Jarosław Wołkonowski w utworzeniu, a następnie działaniu wileńskiej filii UwB. To właśnie on, jako prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, podjął starania o stworzenie polskiej mniejszości możliwości studiowania w Wilnie w języku ojczystym. Konieczność powstania uczelni wyższej z polskim językiem wykładowym uzasadniał badaniami, na podstawie danych spisów ludności. Ukazywały one, że pod względem wykształcenia Polacy pozostają na szarym końcu litewskiego społeczeństwa, a ustępują im jedynie Romowie.

W 2007 r., dzięki wsparciu polskich władz, a także zrozumieniu litewskich polityków, udało się doprowadzić do utworzenia nowego wydziału. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, wsparte przez inne polskie organizacje na Litwie, jako partnera działań wybrało Uniwersytet w Białymstoku. Jarosław Wołkonowski, jako pierwszy dziekan, tworzył jego podstawy organizacyjne.