Po 7. latach przerwy wznowiono ruch na moście w Kazbegach

„Most w Kazbegach jest ważnym elementem codziennego połączenia dla mieszkańców Ponar, a jednocześnie ma trwałe znaczenie kulturowe i emocjonalne dla lokalnej społeczności. Stara konstrukcja mostu została zachowana dzięki inicjatywie mieszkańców, choć początkowo planowano rozebrać stary most i wybudować nowy. Po siedmiu latach przerwy, kiedy most był całkowicie zamknięty dla ruchu, otwarcie wyremontowanego mostu znacząco poprawi mobilność mieszkańców i skróci ich codzienne dojazdy” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Po remoncie, most ponownie umożliwia ruch dwukierunkowy, z pierwszeństwem dla pojazdów nadjeżdżających z ulicy V. A. Graičiūno. Maksymalna dopuszczalna waga pojazdów została ograniczona do 5 ton, a maksymalna wysokość do 3 metrów.

W trakcie remontu wymieniono konstrukcyjne elementy mostu – stalową nitowaną płytę nośną, składającą się z belek poprzecznych, podłużnych i skośnych, metalowe belki jezdni oraz płytę nośną. Odrestaurowano także łukową kratownicę nośną, zachowując cenne z punktu widzenia ochrony dziedzictwa właściwości budowli.

Chociaż remont mostu w Kazbegach miał się zakończyć przed 2025 rokiem, projekt musiał zostać zmieniony po odkryciu kamiennej nawierzchni.

Koszt remontu wyniósł około 1,124 mln euro. Prace finansowano ze środków budżetu miasta Wilna oraz programu utrzymania i rozwoju dróg. Remontem zajęła się firma „YIT Lietuva”.

„Ten most jest wyjątkowy – nie tylko pod względem technicznym, ale także kulturowym. Dlatego nie mogliśmy wybrać prostszej drogi ani kompromisów. Łączyliśmy nowoczesne technologie inżynieryjne z rozwiązaniami charakterystycznymi dla konstrukcji międzywojennych. Do niektórych prac musieliśmy zamówić i czekać na specjalnie produkowane drewno dębowe o wymiarach 0,15×0,25×7 m, przeznaczone dla tego mostu. Takie rozwiązania wymagały więcej czasu, ale były konieczne, jeśli chcemy mieć trwały i autentyczny obiekt, który przetrwa dla przyszłych pokoleń. Cieszymy się, że po wykonaniu prac i przeprowadzeniu testów statycznych i dynamicznych przez partnerów z INHUS, ten unikalny, długo nieużytkowany most został uznany za gotowy do użytku” – powiedział dyrektor generalny firmy „YIT Lietuva”, Kęstutis Vanagas.

Most o długości 36 metrów nad rzeką Wokę został zbudowany pod koniec okresu międzywojennego, w latach 30. XX wieku. Po II wojnie światowej był remontowany, ale nie zmienił wyglądu – jego konstrukcję do czasu remontu stanowiła drewniana jezdnia, monolityczne podpory brzegowe i dwie stalowe nitowane przestrzenne belki.

Z upływem czasu most w Kazbegach został poważnie uszkodzony przez korozję, część metalowych elementów uległa rozkładowi, co osłabiło trwałość konstrukcji. W 2018 roku, ze względów bezpieczeństwa, zdecydowano o zamknięciu ruchu na moście. W tym samym roku most został wpisany do rejestru zabytków jako pojedynczy obiekt dziedzictwa kulturowego.

W najbliższym czasie planowane jest również wyremontowanie drogi dojazdowej do mostu – odcinka dawnej drogi Grodzieńskiej od ulicy V. A. Graičiūno do mostu w Kazbegach oraz ulicy Kazbėjų. Projekt przebudowy ulic ma zostać zakończony do końca tego roku, a prace budowlane zaplanowano na 2026 rok.