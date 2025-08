Plac Daukantasa wypełniły hasła przeciwko „podwójnym standardom” Nausėdy

Demonstrację zorganizowała organizacja Litewska Młodzież Liberalna, a na placu pojawili się także przedstawiciele opozycyjnych partii – Liberalnego Związku, Partii Wolności, konserwatystów z TS-LKD oraz Partii Zielonych.

Protestujący trzymali transparenty z napisami: „Czekamy na wyniki badania kręgosłupa”, „Wysoki, przystojny, bez kręgosłupa. Kto?”, „Arogancją nie ukryjesz duchowej biedy”.

Polityczne zarzuty wobec prezydenta

Podczas przemówień opozycyjni politycy krytykowali prezydenta. Poseł liberalny Simonas Gentvilas stwierdził, że premier Gintautas Paluckas nie ustąpił z powodu nacisków prezydenta czy partii rządzącej, lecz dlatego, że „zadziałały instytucje państwa”.

– „Prezydent musi teraz wyjaśnić, co zrobi ze swoimi słowami sprzed kilku miesięcy, gdy mówił, że „Świt nad Niemnem” w koalicji to błąd” – zaznaczył Gentvilas.

Lider Partii Wolności Tomas Vytautas Raskevičius oskarżył głowę państwa o brak konsekwencji:

– „Przez osiem miesięcy prezydent deptał zasady państwa prawa i standardy moralne. Czyż to nie on cieszył się ze współpracy z obecną koalicją, mówiąc, że „przyjemnie mu się z nimi pracuje”? Czyż to nie on nazwał sygnatariusza Aktu Niepodległości „politycznym śmieciem”?”