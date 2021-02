PKN Orlen kontynuuje wsparcie dla Hospicjum im. bł. M. Sopoćki oraz Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Siostra Michaela Rak, założycielka Hospicjum im. bł. M. Sopoćki, podkreśliła, że jest to niesamowite, że prezes PKN Orlen przybył do placówki z oddzielną wizytą. Według niej, razem z nim przychodzi kolejna nadzieja dla hospicjum. „Otrzymałam deklarację, że po raz kolejny dostaniemy wsparcie finansowe, co jest wyzwaniem na ten rok. Z głębi serca dziękuję Panu prezesowi. Z Pana wsparciem placówka będzie mogła dalej funkcjonować. Teraz już wiem, że damy radę pochylać się nad naszymi pacjentami zarówno w oddziale stacjonarnym dla dzieci i dorosłych, jak i domowym” – cieszy się założycielka placówki.

Tymczasem Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, dodał, że siostra Michaela „jest wspaniałym ambasadorem miłości, ale także polskości na Litwie”. „Jako PKN Orlen posiadamy spółkę Orlen Lietuva. To jest nasza integralna część. Orlen Lietuva jest największą firmą na Litwie, która nie tylko robi biznes, ale powinna też rozwiązywać zadania społeczne, między innymi, pomagać hospicjum” – uznał prezes.

Fot. Joanna Bożerodska

Obajtek przypomniał również, jak trzy lata temu spotkał się z siostrą. Zaczynała wtedy dopiero budowę hospicjum dla dzieci. „W trakcie pierwszej wizyty zadeklarowaliśmy dużą pomoc – praktycznie połowę kwoty w budowę tego hospicjum. Dotrzymaliśmy obietnicy – placówka powstała bardzo szybko, minęło niespełna półtora roku” – cieszy się prezes spółki.

Prezes PKN Orlen odwiedził również małych pacjentów hospicjum. „Dzieciaki mają niesamowitą wolę życia i uśmiech na twarzy. Mimo cierpień, znajdują otuchę i miłość, którą daje im siostra. Tu czują się bezpiecznie. Dlatego dziękuję też siostrze za to, że nasze środki mogą służyć tak wspaniałemu dziełu. Niektórzy myślą, że mają problemy, ale przychodząc tu i widząc te dzieci, zaczynasz rozumieć, że każdy problem przestaje być istotnym. Dzieci, które tu się znajdują, są wspaniałe, kochane. Staramy się dostosować do potrzeb siostry, nawet gdy o to nie prosi. Dziś poprosiła mnie o pomoc dla innego człowieka. Udzielimy ją” – zapowiedział Obajtek.

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Fot. Joanna Bożerodska

Podkreślił on jednak, że hospicjum to jednak nie tylko budynek, to również bieżące potrzeby i próba utrzymania. „W ubiegłym roku przekazaliśmy 200 tys. euro, w tym roku przekażemy 100 tys. euro. To jest ważne dla nas. Spółki o takiej wielkości muszą spełniać zadania społeczne. Oczywiście, firmy muszą przede wszystkim zarabiać, ale mają również integrować się ze społeczeństwem, mieszkającym na danym terenie” – podkreślił Obajtek.

Prezes PKN Orlen w trakcie pierwszego dnia wizyty złożył również kwiaty na cmentarzu na Rossie. Odwiedził też miejsce pochówku powstańców styczniowych.

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Jutro Obajtek spotka się z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Spotkanie ma dotyczyć działalności spółki na Litwie. „Jesteśmy największą firmą na Litwie. Do budżetu litewskiego wpłacamy około 500 mln euro, zatrudniamy około 1500 osób. Łącznie z firmami, kooperującymi z nami ta liczba stanowi około 4500 osób. Jesteśmy ważną firmą również ze względu na działalność. Produkujemy paliwa, a one są też elementem bezpieczeństwa. Czekają nas duże wyzwania. Są one związane z modernizacją rafinerii, jak również z działaniem w innych kierunkach. Jesteśmy też spółką, będącą liderem transformacji energetycznej w tej części Europy. W związku z tym chciałem z panią premier szerzej porozmawiać na tematy w zakresie paliw, energetyki zeroemisyjnej. To spotkanie jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że to spotaknie będzie bardzo owocne i będziemy razem współpracowali” – powiedział.

„Tą ciepłą współpracę między nami otworzyli prezydent Polski Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin. Udało się nam wiele zrobić. Zostały odbudowane tory do Renge – to również jest wielkie wydarzenie. Ułatwi to naszą działalność. Jednak nie tylko robimy biznes, ale również zabezpieczamy Litwę, Łotwę i Estonię w paliwa. Jest to również bezpieczeństwo, o którym będziemy mówić. Wiąże się ono również z nowymi trendami na świecie. Z czasem będą wchodziły nowe technologie, uwarunkowania konsumentów, więc musimy iść z duchem czasu. Jesteśmy pierwszą spółką w Europie, która ogłosiła neutralność emisyjną. Chcemy podążać w tym kierunku. Chcemy się bardziej unowocześniać” – podkreślił Obajtek.

Fot. Joanna Bożerodska

W czasie wizyty została odsłonięta pamiątkowa tablica, przypominająca o wsparciu Orlen Lietuva dla Domu Kultury Polskiej w Wilnie. „Zarabiamy w krajach bałtyckich, ale również musimy pomagać w rozwiązywaniu pewnych problemów społecznych. Nie chodzi wyłącznie o hospicjum, ale również o wydarzenia kulturalne i sport. Niezmiennie pomagamy innym organizacjom” – powiedział prezes PKN Orlen.

„Nasza współpraca z Domem Kultury Polskiej w Wilnie stanowi pewną ciągłość. Mimo bardzo ciężkich czasów, związanych z pandemią i niepewnością ekonomiczną, w związku z którymi jest mniej zysków, rozumiemy, że popieramy działania ponadczasowe. Dom Kultury Polskiej w Wilnie będzie nadal przez nas wspierany, ponieważ jest tam duży poziom integracji. W placówce spotykają się Polacy, integrują się, w związku z tym dla nas jest to bardzo ważne. Ta współpraca musi dalej istnieć i iść w dobrym kierunku” – dodał.

„Chcemy poprzeć misję, którą realizujecie. Taka tablica zobowiąże nas do dalszej współpracy. Organizujemy wspólne spotkania, wyjazdy, zajęcia edukacyjne. Nasze zaangażowanie będzie coraz większe. To jest również ocieplanie wizerunku biznesu. Jest to również wkład w łączenie Polaków. Byłem na jednym z wydarzeń i widziałem atmosferę, jaka jest tutaj. Polacy, którzy mieszkają na Wileńszczyźnie, znają siebie, swoją historię i tradycje. Widzimy tu coś niepowtarzalnego” – zachwycił się prezes spółki.