„Pieśni Miłości i Nienawiści” – piosenki, teksty i wiersze Leonarda Cohena w wykonaniu Stanisława Górki

Adaptacja i reżyseria: Sławomir Gaudyn

Aranżacje muzyczne: Andrzej Perkman

Produkcja et varia: Anna Jędrzejczyk

„Pieśni Miłości i Nienawiści” to spektakl w adaptacji i reżyserii Sławomira Gaudyna na podstawie prozy, wierszy i piosenek Leonarda Cohena (tłumaczenie Macieja Karpińskiego, Macieja Zembatego oraz Wojciecha Fladzińskiego.

Cohen stawiany dziś na równi z Okudżawą, Wysockim czy Brelem, urodził się w Montrealu w 1934 roku w religijnej rodzinie kanadyjskich Żydów. Nawiązania do Boga, odwołania do Biblii, biblijne cytaty są obecne w wielu jego utworach.

Twórcy „Pieśni Miłości i Nienawiści” skupili się na wątku przedstawiającym stosunek Cohena do współczesnego mu świata, do miłości, a w konsekwencji do kobiet. W ciągu 70 minut poetyckiego spektaklu widz odnajdzie wszystkie odcienie uczucia zwanego „miłością”. Od zauroczenia, niepewnych pocałunków, aż po gorące pożądanie a później zdradę, i nienawiść, żeby po chwili znów przejść do czułości i namiętności.

Spektakl – taką mają nadzieję twórcy – przypomni wileńskiej publiczności postać wielkiego artysty jakim był Leonard Cohen.

Partnerzy: Ambasada RP w Wilnie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego.

Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach Konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2023” oraz Samorząd Rejonu Solecznickiego.