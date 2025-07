Pierwszy elektryczny statek pasażerski „Rytas” zaczyna kursować po Wilii

„Pasażerska żegluga po Wilii przyczyni się do stworzenia bardziej zrównoważonego środowiska, zachęci do wygodniejszego przemieszczania się i wesprze rozwój turystyki, a z czasem stanie się ważną częścią transportu publicznego” – powiedział mer stolicy Valdas Benkunskas.

Z okazji obchodów święta patrona Wilna – świętego Krzysztofa – w piątek wszystkie rejsy będą bezpłatne.

Na co dzień bilet elektroniczny na 90 minut będzie kosztował 3 euro, a kupiony na pokładzie – 4 euro. Obowiązywać będą wszystkie zniżki i ulgi stosowane w komunikacji miejskiej. Pasażerowie będą mogli korzystać z kart JUDU/Vilniečio kortelė, aplikacji „m.Ticket” i „Trafi”, a także zapłacić w systemie JUDU lub bezkontaktowo na statku.

W piątek „Rytas” będzie kursował w godzinach 15:00–22:00 na trasie od przystanku „Karaliaus Mindaugo” do „Verslo trikampio” – bez dodatkowych przystanków.

Od soboty statek będzie pływać codziennie w godzinach 14:00–20:00, zatrzymując się przy pięciu przystankach:

„Verslo trikampis”,

„Žvėryno tiltas”,

„Baltasis tiltas”,

„Žaliasis tiltas”,

„Karaliaus Mindaugo tiltas”.

Nowe elektryczne statki stolicy to katamarany – nowoczesne, ekologiczne i zaprojektowane specjalnie do pływania po miejskich wodach. Są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mają miejsca na rowery oraz 32 miejsca siedzące – 28 w kabinie i 4 na pokładzie.

Na pokładzie dostępne będzie bezpłatne Wi-Fi, informacje o rejsie będą wyświetlane na ekranach, a bezpieczeństwa pasażerów będzie pilnować monitoring wideo.

Ponad 80 proc. pokładu osłania dach – chroni on nie tylko przed deszczem czy słońcem, ale także wyposażony jest w panele słoneczne, które dostarczają energii do urządzeń statku.

Obecnie w Rydze testowany jest drugi statek. Trzeci i czwarty mają dotrzeć do Wilna jesienią, po zakończeniu produkcji i prób.

Dzięki wszystkim czterem jednostkom powstanie pełna sieć żeglugi w ramach transportu publicznego w stolicy.