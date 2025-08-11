Znad Wilii

Pielgrzymka Dziewieniszki–Norwiliszki – świadectwo wiary i jedności

9 sierpnia odbyła się tradycyjna piesza pielgrzymka z Dziewieniszek do Norwiliszek, która – jak co roku – zgromadziła wiernych z całego rejonu solecznickiego. Wydarzenie miało nie tylko charakter religijny, lecz także było okazją do wspólnego świadectwa wiary i integracji lokalnej wspólnoty.

salcininkai.lt
fot. salcininkai.lt

Na trasę wyruszyli parafianie z Dziewieniszek oraz wierni z wielu miejscowości regionu. Duchową opiekę nad pątnikami sprawował proboszcz obu parafii, ks. Renatas Švenčionis.

Pielgrzymi rozpoczęli wędrówkę modlitwą w kościele w Dziewieniszkach. W drodze, przepełnionej modlitwą i śpiewem, zatrzymywali się w mijanych miejscowościach, gdzie mieszkańcy witali ich z serdecznością. W Jurgielanach, Urlańcach i Dowłanach pątnicy spotkali się z życzliwym przyjęciem, poczęstunkiem i słowami wsparcia.

Zwieńczeniem pielgrzymki było uroczyste nabożeństwo w kościele w Norwiliszkach. Jak podkreślali uczestnicy, wspólny wysiłek, modlitwa i pieśń były dla nich źródłem duchowej siły i umocnieniem w codziennym życiu.

fot. salcininkai.lt
