Paweł Soloch i Krzysztof Szczerski złożyli wieńce na Cmentarzu na Rossie

Na spotkanie są też zaproszeni goście z Ukrainy. Wydarzenia są organizowane przed zbliżającym się szczytem NATO, ale też w ramach wydarzeń cyklicznych. Paweł Soloch przypomniał, że do tej pory kraje również pracowały między sobą w formule takich cyklicznych spotkań w gronie doradców i głów państw.

Według Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP, głównymi tematami spotkania będą bezpieczeństwo, bieżąca sytuacja, zwłaszcza z uwzględnieniem tematu Białorusi, zbliżający się szczyt NATO, agresywna polityka Rosji. „Niestety, nic pod tym względem się nie zmienia od 2014 r. Stąd tematyka jest ta sama” – ubolewa Paweł Soloch.

Komentując areszt Ramana Pratasiewicza, Soloch uznał, że oczywiście, sam fakt takiego, a nie innego zachowania się państwa białoruskiego, które ma „wszelkie cechy terroru państwowego”, na pewno nie sprzyja wzrostowi bezpieczeństwa. „Liczymy na reakcję naszych sąsiadów, sojuszników, partnerów z Unii Europejskiej, w tym kierunku działa nasz prezydent Andrzej Duda, temu służyły wcześniejsze spotkania, które żeśmy odbywali w ramach grupy B-9. Temu tematowi były poświęcone również spotkania naszego prezydenta w czasie ostatniej podróży do Turcji i Gruzji. Wypracowujemy wspólne stanowisko wspólnie z państwami bałtyckimi i sojusznikami. Chcemy, aby ono zabrzmiało na najbliższym szczycie NATO” – powiedział Soloch w rozmowie z przedstawicielami polskich mediów na Litwie.

Fot. Facebook/Ambasada RP w Wilnie

Tymczasem Krzysztof Szczerski, Szef Biura Polityki Międzynarodowej, dodał, że jeżeli chodzi o politykę międzynarodową w naszym regionie, to poza tym, co się dzieje w naszym sąsiedztwie, też duże znaczenie ma zmiana administracji amerykańskiej. „To też będzie jeden z tematów spotkania. Na początku lipca mamy szczyt Trójmorza w Sofii, właśnie z udziałem nowej amerykańskiej administracji. To jest ważne, abyśmy dyskutowali na temat nowej polityki amerykańskiej wobec naszego regionu, ale też w kontekście tego, co się dzieje w naszym sąsiedztwie. Ważne jest to, aby działania, które mają miejsce obok nas – czy to w Ukrainie, czy na Morzu Czarnym, czy na Białorusi – miały odpowiedź dyplomatyczną i polityczną. Chcemy pokazać, że jesteśmy solidarni jako świat Zachodu i nie tolerujemy eskalacji tego, co miało miejsce na Ukrainie w ostatnim czasie, jak i na Białorusi” – tłumaczy Szczerski.

Sekretarz Stanu podkreślił, że współpraca polsko-litewska na dany moment bardzo dobrze się rozwija. „Był taki moment kilka lat temu, kiedy nasza współpraca była w sytuacji trudnej, ale myślę, że od 6 lat Andrzej Duda poświęcił niezwykle dużo konsekwentnej pracy, aby te relacje polsko-litewskie dzisiaj były na takim poziomie, żeby mówić o kontaktach przyjacielskich, a także bardzo daleko idącej współpracy w rozumieniu strategicznym. To bardzo znaczące, że prezydent Nausėda swoją pierwszą wizytę zagraniczną złożył w Polsce. Od czasu tej wizyty mamy tylko coraz bardziej intensywne relacje. Prezydenci bardzo często do siebie również telefonują, a niedawno Nausėda wziął udział w obchodach Konstytucji 3 Maja” – podsumował Szef Biura Polityki Międzynarodowej.