Patriotyczno-muzyczne widowisko zespołu „Wilenka”

„Koncert poświęcony jest 104. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Widowiskiem patriotyczno-muzycznym chcemy uczcić pamięć wszystkich poległych, którzy walczyli o niepodległość. Obok obecnego składu zespołu Wilenki w programie wystąpili weterani zespołu o różnym wieku. Repertuar był bogaty w okresowość: sceny poczynały od I wojny światowej, aż do dzisiaj” – mówi kierownik zespołu Janina Łabul.

Zespół we wrześniu obchodził wielki jubileusz 50-lecia, po którym, jak mówi kierownik, dotychczas nie opadają emocje. Co prawda, zespół już szykuje się do następnych koncertów.

„W tym roku mieliśmy jubileusz 50-lecia, który odbył się we wrześniu. Dotychczas żyjemy w świetle tych pięknych emocji jubileuszowych. Teraz przyszykowaliśmy patriotyczne-muzyczne widowisko. W przyszłości czeka na nas tradycyjny koncert świąteczny oraz wiosenne kaziuki” – zdradza J. Łabul.

Fot. Joanna Bożerodska

Repertuar zespołu stanowią pieśni i tańce różnych regionów Polski, utwory wileńskie, litewskie, ukraińskie, bałkańskie i wielu innych krajów. Zespół z powodzeniem teatralizuje obrazki folklorystyczne, przedstawiając szerokiej publiczności na Litwie i poza granicami polskie regionalne oraz wileńskie tradycje i obyczaje, fachowo opracowane w obrazkach ludowych.

Polski zespół ludowy pieśni i tańca „Wilenka” – pierwszy polski zespół dziecięco-młodzieżowy, powstał w roku 1972 w ówczesnej Szkole Średniej Nr.19 (obecnie Gimnazjum im. Wł. Syrokomli) w Wilnie. Pomysłodawcą, założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu został Władysław Korkuć. Pierwsze kroki taneczne stawiała Helena Rotkiewicz, tancerka zespołu „Wilia”. Akomponowała przy fortepianie Ludwika Olszewska, kierownikiem kapeli była Zenoida Paszkiewicz. Organizacyjnie dopomogli pedagodzy szkoły Helena Marczyk, Helena Zacharkiewicz, Janina Butėnienė, Alicija Klimaszewska oraz członkowie komitetu rodzicielskiego: prezes Stanisława Zawadzka, Henryk Sosnowski, Jerzy Surwiło ir inni aktywni rodzice zespolaków.

W ciągu 50 lat istnienia i sumiennej pracy przez Zespół przewinęła się niesamowita liczba zespolaków – tancerzy, chórzystów, muzyków. Z pokolenia na pokolenie przekazuje się ta wspaniała tradycja folkloru, miłość do wszystkiego, co jest polskie.

Okazyjne koncerty, projekty, festiwale i konkursy w Wilnie, na Litwie, we wszystkich regionach Polski, na Węgrzech, na Słowacji, w Norwegii, Chorwacji, we Włoszech, w Niemczech, zdobyte nagrody, zwycięstwa, oklaski i brawa – to wszystko, czym „Wilenka” żyła w ciągu tych 50-ciu lat.

Zespół liczy trzy grupy taneczne i trzy grupy chóralne w wieku od 5 do 21 lat. W 2014 roku absolwenci zespołu „Wilenka” nie chcieli się pożegnać z folklorem i stworzyli grupę studencką „Folk Vibes”, gdzie prezentują folklor tradycyjny w połączeniu z muzyką elektroniczną.

W ciągu wieloletniej historii „Wilenki” zespolacy mieli szczęście mieć wielu wspaniałych kierowników, pedagogów, choreografów i instruktorów. Na zawsze do historii zespołu wpisały tak zasłużone osoby, jak Władysław Korkuć, Helena Rotkewicz, Maria Kasperowicz, Franciszek Kowalewski, Zbigniew Makowski, Irena Zacharkiewicz-Brazis, Justyna Gryszun-Wasiukiewicz, Jolanta Nowicka, Monika Bogdziewicz-Haber, Renata Dunajewska, Teresa Andruszkiewicz.

Od 1996 roku kierownikiem zespołu jest muzyk, nauczyciel ekspert, dyrygent i chórmistrz Janina Łabul. W zespole pracuje polonistka, nauczyciel ekspert, reżyser zespołu Danuta Korkus, muzykolog, dyrygent, kierownik artystyczny, Renata Juzokienė, choreograf, wychowanka zespołu „Wilenka” Aneta Kozlowska, kapelmistrzowie – świetny akordeonista Rajmund Buriński i niezwykle utalentowany skrzypek, były zespolak „Wilenki”, Miroslaw Dmuchowski.

Za okres swego istnienia 50-lecia zespół „Wilenka” artystycznie wykazał się na wielu scenach krajowych i zagranicznych. Najbardziej udane imprezy zostały wyróżnione i odznaczone licznymi nagrodami konkursów, koncertów i festiwali.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: