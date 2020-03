Ozas, CUP i Akropolis skracają godziny otwarcia

vdu

„Reagując na tę sytuację centra handlowe „Akropolis” w Wilnie, Kłajpedzie i Szawlach tymczasowo skracają czas pracy o 2 godziny” – czytamy w oświadczeniu „Akropolis Group”.

Od soboty do 27 marca „Akropolis” w Wilnie będzie otwarty od 11.00 do 21.00, w Kłajpedzie i Szawlach – od 11.00 do 20.00. Znajdujące się tam „Maximy” i „Eurovaistinė” będą działały tak jak wcześniej, a „Ermitažas” będzie czynny od 9.00 do 21.00.

Od piątku „Forum Cinemas” i „Akropolio Ledas” w tym centrum handlowym są tymczasowo zamknięte, jak również przestrzeń rozrywki dla dzieci „Kakės Makės pasaulis” czy bar sportowy „O’Learys”.

„Ozas” ogłosił, że zamknął już miejsca rozrywki.

„Maxima” oraz apteki „Apotheka” i „Benu” będą otwarte od 10 rano do 20 wieczorem. Wszystkie inne sklepy, kawiarnie i restauracje będą otwarte tylko przez osiem godzin – od południa do godz. 20:00.

Od piątku do 27 marca w „Ozasie” ma tymczasowo być zamknięte „Multikino”, siłownie, przestrzenie rozrywkowe, studia baletu i tańca.

Wileńskie centrum handlowe „CUP” ogłosiło, że skraca godziny otwarcia sklepów, restauracji i innych lokali gastronomicznych o dwie godziny.

Od soboty „CUP” będzie otwarty w dni powszednie i weekendy od 8.00 do 22.00. „Maxima”, „Eurovaistinė” i kawiarnie będą otwarte w godzinach 8-20, restauracje i miejsca usług – w godzinach 10-22.