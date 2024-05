Otwarcie wystawy „Stał dwór szlachecki…” w Jaszunach

Podczas otwarcia wystawy Waldemar Śliwczyński opowiedział m.in. o tym, jak powstały fotografie miejsc odwiedzonych przez Adama Mickiewicza.

Autor fotografował startym, ciężkim, około stuletnim aparatem miechowym z czarną płachtą – wszystko po to, aby zbliżyć się mentalnie do czasów, w których żył i tworzył Adam Mickiewicz.

Dwory i dworki polskie, pałace i zameczki – wszystkie te miejsca, do których dzisiaj sięga wyobraźnia wędrowca. Ludzkie gniazda w wersji luksusowej. Te, które weszły do kanonu ziemiańskiego życia, powstawały najczęściej około połowy XVIII wieku, następnie przerabiane i modernizowane dotrwały, mimo wojennych kataklizmów, do dzisiaj.

Dwory wielkopolskie tak niepodobne, a jednak przywodzące na myśl dwory litewskiego ziemiaństwa, gościły młodego, sławnego, polskiego poetę Adama Mickiewicza od sierpnia 1831 do marca 1832 roku. Wielkopolski szlak Mickiewicza wiódł od dworów i dworków do pałaców – kędyż on nie przejeżdżał! Czasem aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie zdołał przemierzyć Wielkopolskę wzdłuż i wszerz, a co ważniejsze, zatrzymać się choć na kilkanaście godzin w tylu miejscowościach.

To w gościnnych wielkopolskich dworach kosztował po raz ostatni ojczystych potraw i cieszył wzrok swojskimi krajobrazami, dotykając szlacheckiej, polskiej tradycji. Ta odświeżająca pamięć kąpiel w polskości, pomogła potem napisać „Pana Tadeusza”.



Waldemar Śliwczyński – (1958) członek Związku Polskich Artystów Fotografików, wydawca i redaktor naczelny „Kwartalnika Fotografia” (do 2012; w 2022 r. ponownie reaktywowany i prowadzony przez W. Śliwczyńskiego) oraz „Wiadomości Wrzesińskich” (od 1991), właściciel Wydawnictwa Kropka Śliwczyńscy, absolwent kulturoznawstwa i filozofii na UAM w Poznaniu, mieszka i pracuje we Wrześni. Jego książki – „Cisza” (2008) oraz „Topografia ciszy” (2012) oraz „808,2 km” (2015) zdobyły wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach na Fotograficzną Publikację Roku.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

