Otwarcie VII Dni Kultury Polskiej w Wilnie: Koncert dla przyjaciół Papieża Polaka

vdu

Dla publiczności zagrała 18-osobowa orkiestra z dyrygentem Miłoszem Wośko na czele oraz kompozytorem Andrzejem Zielińskim, znanym z zespołu „Skaldowie”.

Krzysztof Łachmański, Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” podkreślił wagę głównej postaci tegorocznego festiwalu. Jak stwierdził, myślą przewodnią tego festiwalu jest postać ważna dla Polaków mieszkających jak w Polsce, tak i na Litwie oraz na całym świecie. Jest to papież Jan Paweł II. „Ważne jest, aby o nim pamiętać przed setną rocznicą urodzin Ojca Świętego. Papież lubił śpiewać, kochał muzykę. Jeżeli chodzi o promocję kultury polskiej i polskich tradycji, jest to odpowiednia osoba i odpowiedni patron takiego wydarzenia, jak Dni Kultury Polskiej w Wilnie” – wyjaśnił wiceprezes.

Fot. Roman Niedźwiecki

„Jestem wdzięczny organizatorom, ponieważ rozumiem, ile pracy mieli włożyć w przygotowaniu tego festiwalu. Praotwarcie wydarzenia – spektakl dla dzieci – sprawił dużo wrażeń najmłodszym mieszkańcom Wileńszczyzny” – podziękował organizatorom Marcin Zieniewicz, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.

Małgorzata Targosz-Stroch, Kierownik Wydziału Promocji Gminy miasta Wadowice wyznała, że jest w Wilnie pierwszy raz. „Niezmiernie się cieszę, że mogę tu być z państwem i reprezentować Wadowice. Jestem pierwszy raz w Wilnie. Jest to przepiękne miasto i chcę go lepiej poznać. Już jestem pewna, że na pewno tu wrócę!” – cieszyła się Targosz-Stroch. W związku z tym zaprosiła zebranych, aby przybyli w następnym roku do Wadowic. „Jan Paweł II jest najsłynniejszą postacią z Wadowic. Stulecie urodzin, jakie będziemy obchodzili w następnym roku, jest dużym wydarzeniem. Mam nadzieję, że państwo przyjedzie do Wadowic, zobaczy miasto, w którym się urodził Karol Wojtyła. Chcielibyśmy, abyście przybyli licznie, z całymi rodzinami. Cieszę się, że będziecie mogli zobaczyć moich przyjaciół, którzy dla was dzisiaj grają” – podkreśliła przedstawicielka Wydziału Promocji Gminy.

Fot. Roman Niedźwiecki

Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, również podziękował za pomoc w organizacji festiwalu. „Jestem wdzięczny dla Konsulatu Ambasady RP za wsparcie oraz dla „Wspólnoty Polskiej”. Największe podziękowania jednak się należą dla Państwa. Jesteście świetną widownią, ponieważ mimo ciemnej listopadowej pogody na dworze, przybyliście na otwarcie festiwalu” – zwrócił się do zebranych.

Widowisko muzyczne „Święty z Wadowic – Jan Paweł II” powstało dzięki współpracy Fundacji Pełni Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury specjalnie na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Dotychczas dzieło to zaprezentowane zostało widzom w Krakowie (dwukrotnie), Wadowicach, Starym Sączu, Zakopanem i Wieliczce. W roku 2018 wystawiono je w Iwano-Frankiwskiej Filharmonii Obwodowej im. Iry Małaniuk w Stanisławowie na Ukrainie.