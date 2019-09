Otwarcie TVP Wilno: Ten kanał ma na celu pokazywanie prawdy

vdu

„Dzisiejsza data jest symboliczna. 17 września 80 lat temu stało się coś bardzo tragicznego, Polska utraciła wtedy już ostatecznie swoją niepodległość, po ataku niemieckim, a potem sowieckim. Dlatego też cieszę się, że po tych tragicznych latach, latach PRL-u, i po 30 latach wolnej Rzeczypospolitej, niemal 30 latach wolnej Litwy, tak dobrze układają się relacje polsko-litewskie. Bardzo dziękuję premierowi Litwy Sauliusowi Skvernelisowi, prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie i wszystkim, którzy się do tego przyczyniają, ponieważ mamy zbieżne interesy i podobne patrzenie – z uwzględnieniem naszych wrażliwości” – mówił premier Mateusz Morawiecki w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Fot. Roman NIedźwiecki/ Mateusz Morawiecki

„Jestem przekonany, że ten kanał telewizyjny przyczyni się do tego, że relacje polsko-litewskie będą jeszcze lepsze, kultura polska na Litwie będzie kwitła, a wspólna walka o interesy Polski i Litwy – i w Brukseli, i w Waszyngtonie, i gdziekolwiek indziej na świecie będzie wzmocniona godnym polsko-litewskim przekazem” – zaznaczył Morawiecki.

Podczas uroczystości wystąpił także minister komunikacji Litwy Jarosław Narkiewicz.

„W imieniu premiera Sauliusa Skvernelisa mam zaszczyt wszystkich pozdrowić i podziękować – wam, szanowni rodacy zza między i wam, szanowni rodacy, sami swoi, którzy tworzymy i będziemy tworzyć tę naszą kulturę. Dzisiejszy dzień sygnalizuje to, że będziemy mogli ją nie tylko tworzyć, ale i przekazywać, co jest bardzo znaczące” – wskazał Narkiewicz.

Fot. Roman NIedźwiecki/ Jarosław Narkiewicz

„Rzeczywiście mamy co pokazać. W tym dniu należy wspomnieć naszych rodziców, dziadków, którzy przeżyli nie tylko 17 września, ale też wiele innych dni, sprostali wyzwaniom i dzięki nim tutaj jesteśmy, możemy oglądać te polskie dzieci, sami przemawiać w swoim języku i w tym swoim języku wzbogacać naszą ojczyznę Litwę i naszą ukochaną Wileńszczyznę” – dodał Narkiewicz.

Jeden z głównych inicjatorów powstania TVP Wilno szef Kancelarii Prezesa rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że kanał ten jest przykładem, iż projekty, które są wymagające, które napotykają na wiele przeciwskazań do ich realizacji, wymagają odrobiny czasu.

„Polacy na Litwie od początku lat 90-tych zabiegali o to, żeby mieć swoją telewizję po polsku i robioną przez miejscowych Polaków. Taka próba została podjęta w latach 2007-2008, niestety wtedy nie była ona udana. I dopiero rok temu dzięki osobistej decyzji prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – politycznej i budżetowej – ten projekt mógł ruszyć” – przypomniał Dworczyk.

Fot. Roman NIedźwiecki/ Michał Dworczyk

Dziękował on także premierowi Litwy Sauliusowi Skvernelisowi, który kilkakrotnie osobiście pomagał w przełamywaniu różnych trudności, a także Edycie Maksymowicz i Mirosławowi Ciunowiczowi, którzy kierują TVP Wilno. „To dwójka osób urodzona i wychowana na Litwie, która włożyła w to tyle serca, tyle energii, że bez nich stworzenie tego kanału byłoby niemożliwe” – podkreślił Michał Dworczyk.

„Telewizja powinna być ośrodkiem środowiskowotwórczym, który skupia przy sobie młodych Polaków, również tych, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w działania na rzecz polskiej mniejszości na Litwie. To jest wielka szansa dla was, miejscowych Polaków, lokalnej społeczności, ale i wielka szansa dla nas, Polaków mieszkających na co dzień w Polsce. Dzięki waszej pracy, waszym informacjom, Polacy w Polsce będą mogli sobie przypomnieć o byłych kresach I i II Rzeczypospolitej i o zobowiązaiach, jakie cały czas ma Polska wobec Polaków na Wschodzie” – podsumował szef KPRM.

Do zebranych zwrócił się także kanclerz Rządu Litwy Algirdas Stončaitis.

„Dzisiejsze spotkanie premierów Skvernelisa i Morawieckiego w rządzie po raz kolejny potwierdza strategiczne partnerstwo Polski i Litwy. Cieszymy się, że jak przystoi na sąsiadów, relacje Litwy i Polski są budowane na zasadach wzajemnego zaufania i poszanowania, a także z tego, jak wielki jest wkład społeczności polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce w rozwój tych stosunków” – mówił kanclerz.

„Nie wątpimy, że sukces Litwy jest sukcesem Polski, a sukcesy Polski czynią nas silniejszymi. Otwarcie nowego kanału informacyjnego jest jeszcze jednym udanym projektem, których w ostatnich latach nasze kraje realizowały wiele” – przypomniał Stončaitis.

Fot. Roman NIedźwiecki/ Algirdas Stončaitis

Od roku Rząd Litwy finansuje retransmisję 5 kanałów polskich w Litwie Południowo-Wschodniej, a wkrótce litewskie kanały będą transmitowane w tych miejscowościach w Polsce, gdzie mieszka społeczność litewska.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Sękowski vel Sęk również był jedną z osób zaangażowanych w projekt TVP Wilno.

„Wielką satysfakcję daje mi to, że politykę polonijną prowadzimy dziś w nowatorskich formułach. Pierwszy zagraniczny oddział Telewizji Polskiej, a więc kanał docierania do szerokiej publiczności. Nie wspieranie tylko lokalnych inicjatyw, co jest oczywiście ważne i robimy to, ale otwieranie się z naszym przekazem na szeroką publiczność. Z przekazem dotyczącym historii Polski z jednej strony, ale z drugiej strony z przekazem, mówiącym o tym, jaka Polska jest dzisiaj, jak się rozwija, z czego może być dumna, jak dynamiczna jest polska gospodarka” – wymieniał Sękowski vel Sęk.

„Cieszy mnie, że możemy ten koncept realizować w roku dwóch szczególnie ważnych rocznic – 450-lecia utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów, oraz 15-lecia obecności obu krajów w Unii Europejskiej” – dodał minister.

Fot. Roman NIedźwiecki/ Szymon Sękowski

„Jesteśmy Telewziją Poslką i mamy obowiazki polskie, a jest polskim obowiązkiem robić wszystko, by łączyć wszystkich Polaków na całej kuli ziemskiej, niezależnie od tego, gdzie są” – podkreślił z kolei prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

„Polacy na Wileńszczyźnie nigdy nie byli Polonią. Oni tu byli zawsze, to granice się przesunęły. Otwarcie tutaj ośrodka Telewizji Polskiej to wielka misja, wielki obowiązek, wielka radość i spełnienie marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy tęknią do tych ziem, ale również tych, którzy tutaj zostali tęskniąc za Polską” – dodał.

„Jest w tym też zamysł bardziej strategiczny. Rocznicę dzisiaj mamy straszną. (…) Dzisiaj możemy czuć się wolni, niepodlegli, ale niepodległość nigdy nie jest dana na zawsze. Widzimy, co się działo w ostatnich latach, widzimy, że nasz wschodni sąsiad nie zapomniał o używaniu militariów do poszerzania swojej sfery wpływów. (…) Trzeba robić wszystko, żeby w dobie agresji, cyberataków, wojny propagandowej, uwodzenia kulturą, rozrywką, popkulturą, być czujnym i dawać zawsze „adekwatnyj otwiet” na tego rodzaju działania” – powiedział Kurski.

Fot. Roman NIedźwiecki/ Jacek Kurski

TVP Wilno będzie emitowane na Wileńszczyźnie, w rejonach święciańskim, solecznickim i wileńskim. To propozycja dla mieszkających tam Polaków, a także dla wszystkich mieszkańców tego regionu, którzy interesują się polską kulturą, historią i aktualnymi wydarzeniami. Głównym celem projektu jest przedstawienie życia Polaków na Litwie, promowanie pozytywnego wizerunku Polski i upowszechnianie języka polskiego.