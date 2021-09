Otwarcie odnowionego boiska w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

W ceremonii odsłonięcia wzięli udział wicemer miasta Wilna Valdas Benkunskas, przewodniczący projektów sportowych Rokas Germanavičius, a także uczestniczka Igrzysk Olimpijskich Irina Krakowiak-Tolstika. Zaprosiła ona młodzież do aktywnej działalności sportowej.

Plany dotyczące remontu boisk szkolnych zostały ogłoszone w lutym tego roku.

„Wiele boisk szkolnych było nieodnawianych od dziesięcioleci, ale teraz sytuacja szybko się zmienia na lepsze. Zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku zainwestowaliśmy wiele w dostosowanie infrastruktury sportowej do dzisiejszych potrzeb. Jest to szczególnie ważne, ponieważ nowoczesne przestrzenie sportowe motywują do aktywnej aktywności fizycznej i kładą podwaliny pod społeczne rozumienie promocji zdrowia” – powiedział wicemer Wilna Valdas Benkunskas.

Planowano, że pierwsze boiska zostaną wyremontowane w czerwcu, pozostałe – nieco później – do 1 września.