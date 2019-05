Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej: To jest ważne dla naszych współobywateli Polaków

vdu

W lutym 2017 r. rektorzy Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie i Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie podpisali umowę o fuzji. Zgodnie z umową Uniwersytet Edukologiczny miał funkcjonować jako Akademia Edukologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego, w ramach której ma działać Centrum Języka i Kultury Polskiej. Dzisiaj (30 maja) odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Polonistycznego.

„Mamy wielkie wydarzenie na naszej uczelni, ponieważ na Akademii Oświaty otwieramy Centrum Języka i Kultury Polskiej. To nie jest jedyne centrum na uniwersytecie, które jest powiązane z polonistyką. Bo Centrum zostanie przyłączone do słynnego Centrum im. Czesława Miłosza. Sądzę, że nasi przodkowie niejednokrotnie dokonywali tego typu połączeń. To bardzo ważne, że młodzież i studenci będą mieli możliwość nie tylko uczyć się według określonych programów języka i kultury polskiej, ale również pracować w centrum” – powiedział na wstępie rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego Juozas Augutis.

Fot. Roman Niedźwiecki

Na uroczystość przybyła ambasador RP na Litwie. „To jest bardzo szczęśliwy i dobry dzień dla edukacji w państwie litewskim. Dobry dzień dla naszych wzajemnych stosunków. Bardzo się cieszę, że udało się rozwiązać problem studiów polonistycznych dla nauczycieli. Pamiętamy, że nie było to łatwe. W tym miejscu chciałabym podziękować przede wszystkim rektorowi, który od początku nas wspierał i wystąpił z tą ideą. Ogromnie dużo włożył własnej pracy” – oświadczyła Urszula Doroszewska.

„Staramy się, aby stosunki polsko-litewskie były jak najlepsze. Jeśli będziemy kształcić w dobry sposób nauczycieli języka polskiego, to na pewno wzmocni to relacje między naszymi krajami. Wszystkim nam zależy, aby nasze kraje rozwijały się dobrze. Wszystkim nam zależy, aby młodzież nie wyjeżdżała, gdzieś za morze, tylko pracowała tutaj, na rzecz naszych ojczyzn w tej części Europy” – dodała ambasador.

Od kilku dni na Litwie przebywa delegacja Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP z Rafałem Grupińskim na czele. „Wypada mi tylko podziękować rektorowi i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej inicjatywy (…) To, że będzie miejsce na kształcenie nauczycieli z naszego punktu widzenia jest bardzo istotne. Żadne słowa nie wyrażą naszego zobowiązania wobec tej inicjatywy. Liczymy przede wszystkim na trwałość tego pomysłu. Na jego rozwój, że znajdą się liczni chętni, którzy będą chcieli tu studiować. I będą nie tylko dobrze myśleli o przyszłości, ale także dobrze patrzyli w przeszłość, na tradycje kultury naszej Rzeczypospolitej, czyli Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Korony Polskiej. To są tradycje, które musimy hołubić i pielęgnować dla lepszej przyszłości” – podkreślił Rafał Grupiński.

„To, co dzisiaj robimy jest bardzo ważne dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny – naszych współobywateli narodowości polskiej. Praca nie będzie łatwa, ponieważ znamy nasze problemy demograficzne. Jednak jest chęć, aby nasi współobywatele Polacy mieli dostęp do wykształcenia, które odpowiadałoby standardom całego społeczeństwa” – podkreślił szef sejmowej Komisji Oświaty i Nauki Eugenijus Jovaiša. Dodał, że nasz kraj potrzebuje osób znających dobrze język polski.

AWPL-ZChR na uroczystości reprezentował Jarosław Narkiewicz. „Słowo ciałem się staje. Mamy nadzieję, że naszym wspólnym wysiłkiem wewnątrz państwowym i międzypaństwowym, politycznym i akademickim to słowo stanie się takim ciałem, które będzie prosperować i z którego będą się cieszyć wszyscy tu obecni” – powiedział w swoistej manierze poseł.

Polityk przypomniał zebranym, że zachowanie polonistyki po fuzji Uniwersytetu Edukologicznego z Uniwersytetem Witolda Wielkiego nie było rzeczą łatwą, ale „wiara w rzeczy niemożliwe czyni cuda”.

„Jak mówi przysłowie sukces ma wielu rodziców, natomiast porażka jest sierotą. Dlatego cieszy nas, że ten proces dobiegł końca” – oświadczył doradca premiera Sauliusa Skvernelisa Artur Ludkowski.