Otwarcie basenu w Leszczyniakach

Kompleks będzie posiadał dwa baseny – 50-metrowy basen olimpijski oraz 25-metrowy basen do nurkowania. Obok dużego basenu ustawiono trybuny na 1 tys. miejsc. Przy basenie do nurkowania jest 200 miejsc do oglądania zawodów.

Dla zapobiegania utonięciu zainstalowana jest technologia działająca na zasadzie sztucznej inteligencji, której detektory wykrywają nieruchomy obiekt na dnie w ciągu zaledwie kilku sekund i powiadamiają o tym ratowników.

Kompleks posiada również strefę fitness, strefę suchego basenu, kawiarnie, przebieralnie i pomieszczenia administracyjne.

Budowę obiektu sportowego na miejscu zburzonej pływalni z czasów sowieckich rozpoczęto w 2017 roku, jednak termin jej ukończenia był kilkakrotnie przesuwany.

Oficjalne otwarcie pływalni odbędzie się 15 lutego. Drzwi basenu zostaną otwarte dla gości tego samego dnia, od godziny 17:00. Od 20 lutego treningi na basenie rozpoczną także zawodnicy Centrum Sportu.

Jednorazowa wizyta w południe (10:00-16:00) kosztuje 9 EUR. Cena jednorazowej wizyty na cały dzień wyniesie 15 EUR za osobę. Miesięczne członkostwo będzie kosztować od 41 do 79 EUR, w zależności od wybranego planu płatności.