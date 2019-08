Oświadczenie PKD w sprawie pogróżek skierowanych przeciwko społeczności żydowskiej

vdu

W odniesieniu do niedawnych wydarzeń, które zaszły w Wilnie, a mianowicie przypadku anonimowych listów i telefonów z pogróżkami wobec współobywateli, Polski Klub Dyskusyjny wyraża stanowczy sprzeciw wszelkim działaniom mającym na celu zastraszanie społeczności żydowskiej.

Jednoznacznie wspieramy otwarte, pluralistyczne i integracyjne społeczeństwo, oparte na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Uważamy przy tym, że zarówno mowa nienawiści, jak i wszelkie inne formy przemocy są niedopuszczalne, bez względu na to, wobec kogo są skierowane. Konsekwencje takich czynów mogą być bardzo poważne.

Apelujemy więc do organów państwa, by podjęły zdecydowane działania zmierzające do odnalezienia sprawców.

Wzywamy również przywódców politycznych i społeczeństwo, by sprawnie i bezkompromisowo reagowało na wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, aby się nie stały istotnym problemem społecznym.

To od nas wszystkich zależy w jakim kraju żyjemy.