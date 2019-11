View this post on Instagram

Kalbama, jog ilgai neapsilankius automobilių plovykloje, ši pradeda vaidentis. Jei neįprastoje vietoje pastebėjai Švaros brolių tunelinę plovyklą, laikas užsukti į svečius! #carwashing #carwash #carcare #Švarosbroliai #Švara #Švarusauto #carwashtime