„Oro navigacija”: linie lotnicze nie planują zawieszenia działalności w Wilnie

„To dla nich jeden z głównych wskaźników, czy jesteśmy republiką bananową z takimi decyzjami, czy normalnym państwem Unii Europejskiej. Myślę, że fakt, że linie lotnicze nadal latają i nie podejmują drastycznych działań, pokazuje, że byli zadowoleni ze spotkania i naszych adekwatnych decyzji” – w wywiadzie dla „Verslo Žinios” powiedział dyrektor generalny „Oro Navigacija”, Saulius Batavičius.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni, z powodu zagrożenia kontrabandą balonów, praca lotniska w Wilnie była wstrzymywana pięć razy, a w Kownie raz, co miało wpływ na ponad 160 lotów i ponad 22 tys. pasażerów.

„Nasza decyzja to lepiej opóźniony lub odwołany lot i nieszczęśliwy pasażer, niż bardzo poważne zdarzenie w powietrzu, kiedy mówilibyśmy już nie o opóźnieniu lub odwołaniu, ale o czymś znacznie poważniejszym” – stwierdził S. Batavičius.

Dyrektor generalny „Oro navigacija” wyjaśnia, że decyzje o zamknięciu lotnisk wynikają z nasilonego ruchu balonów w najbardziej wrażliwych strefach powietrznych.

„Z naszych informacji wynika, że skala kontrabandy balonów co spowodowało zakłócenia pracy lotniska być może, jak mówią politycy, może to mieć cechy ataków hybrydowych (…). Nawet gdy jeden balon wisi nad pasem startowym lub w pobliżu Nowej Wilejki czy innych podobnych miejsc, musimy ograniczyć ruch lotniczy” – wyjaśniał dyrektor spółki.

Redakcja ZW.LT przypomina, że dzięki zwiększeniu współpracy między „Oro navigacija” a Litewskimi Siłami Zbrojnymi, specjaliści wojskowi mają teraz możliwość monitorowania ruchu balonów na Litwie i szybciej podejmować decyzje, co skraca czas zamknięcia lotnisk.

„Otrzymane informacje o sytuacji zmusiły nas do udoskonalenia technologii reagowania w nagłych przypadkach, wiele rzeczy przejrzeliśmy i doprecyzowaliśmy wspólnie z wojskiem” – dodał Batavičius.

Władze Litwy określają przemyt papierosów balonami meteorologicznymi jako hybrydowy atak reżimu z Mińska. W związku z tym, Wilno postanowiło na miesiąc zamknąć granicę z Białorusią. Wyjątki dotyczą jedynie dyplomatów, obywateli Unii Europejskiej powracających do Litwy przez punkt graniczny w Miednikach, oraz Rosjan podróżujących tranzytem do Kaliningradu.