Orlen: nie ma podejrzeń, że pożar cystern kolejowych to wynik celowych działań

W środę litewska agencja prasowa ELTA podała, że w Wace Trockiej na obrzeżach Wilna zapaliło się 8 wagonów z gazem skroplonym należących do Orlen Lietuva, przy czym część wagonów przewoziła ładunek z rafinerii spółki w Możejkach. Według wstępnych informacji, pożar wybuchł w wyniku naruszenia zasad pracy – przekazał minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz.

„Potwierdzamy, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących skroplony gaz petrochemiczny LPG z rafinerii Orlen Lietuva. Do zdarzenia doszło na terenie terminalu LPG Baltoji Voke w Wilnie” – przekazał Orlen w odpowiedzi na pytania.

Koncern podkreślił jednocześnie, że infrastruktura, gdzie nastąpił pożar, nie jest własnością Orlen Lietuva, a za przewóz odpowiadała firma zewnętrzna. Jak zaznaczył koncern, jego litewska spółka współpracuje z właścicielem terminalu i odpowiednimi służbami w celu zbadania przyczyny zdarzenia.

„Na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowych działań” – dodał Orlen w odpowiedzi na pytanie o przyczyny i okoliczności pożaru.

Według informacji służb litewskich, do gaszenia pożaru skierowano 7 wozów strażackich, dwie cysterny z wodą i dwa wozy z drabinami. Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba została poszkodowana.

Mieszkańców pobliskich osiedli ostrzeżono przed możliwym skażeniem powietrza. Zalecono, by zostali w domach, nie otwierali okien, drzwi ani nie uruchamiali nawiewów. Osoby, które odczują dolegliwości, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Kierowcy przejeżdżający w pobliżu miejsca pożaru powinni szczelnie zamknąć okna w samochodach.

Orlen Lietuva to spółka Grupy Orlen, która – jak podkreśla koncern – jest największym podatnikiem na Litwie i odgrywa ważną rolę w tamtejszej gospodarce. Spółka zarządza rafinerią w Możejkach, kluczowym terminalem w Butyndze, głównym portem dostaw surowców oraz terminalem kolejowym w Mockowie, ważnym punktem przeładunkowym, umożliwiającym sprawny eksport produktów.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.