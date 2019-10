Opłata za parkingi w Wilnie jeszcze łatwiejsza

vdu

We wrześniu w Wilnie odnowiono 183 parkomaty. We wszystkich zamontowano nowe urządzenia, dzięki których możliwy stał się nowy sposób płatności. Już teraz wilnianie rzadko opłacali miejsca parkingowe gotówką, większość płatności, bo Az 79 proc. realizowana była za pomocą aplikacji mobilnej m.Parking lub SMS. Wiadomość jest natomiast na pewno bardzo korzystna dla turystów, którzy dotąd, by zaparkować samochód w centrum miasta, musieli poszukiwać drobnych pieniędzy lub instalować specjalnie aplikację.

Spis parkomatów, w których opłatę można uiścić kartą, można znaleźć na stronie:

https://www.parking.lt/lt/2/mb/28