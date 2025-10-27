Opłata za dzierżawę państwowych gruntów do 17 listopada

Kto i ile zapłaci

Według Wydziału Rolnictwa liczba dzierżawców państwowej ziemi pozostaje stabilna. W tym roku opłatę ma uiścić 551 osób fizycznych i 97 podmiotów prawnych. Do budżetu samorządu spodziewany jest wpływ rzędu 302 900 euro.

Ulgi i zwolnienia

Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego przewidziała przypadki, w których opłata za dzierżawę państwowej ziemi może być niższa od naliczonej. Z opłaty zwolnione są m.in.:

osoby, których grunty rolne w miejscowościach wiejskich nie przekraczają 3 ha;

w odniesieniu do działek siedliskowych (namų valda) – osoby z ustalonym poziomem zdolności do pracy 0–40%, emeryci oraz małoletni, jeżeli na początku okresu podatkowego w rodzinie najemcy nie ma osób zdolnych do pracy (z wyłączeniem uczniów i studentów dziennych). Zwolnienie dotyczy działek do 2 ha na wsi i 0,25 ha w miastach oraz osiedlach;

jeżeli naliczona kwota opłaty wynosi 3 euro lub mniej, płatnik jest z niej zwolniony.

Jak zapłacić

Opłatę można uregulować kilkoma sposobami:

Przelewem bankowym:

Odbiorca: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Kod przedsiębiorstwa: 188718713

Nr konta: LT37 7300 0100 8075 4218 (AB Swedbank, kod banku 73000).

W kasach sieci Maxima (od 1 stycznia 2022 r. także w kasach samoobsługowych) oraz przez www.sollo.lt .

(od 1 stycznia 2022 r. także w kasach samoobsługowych) oraz przez . W module samoobsługowym programu wyliczania opłaty za dzierżawę państwowej ziemi Samorządu Rejonu Solecznickiego (logowanie kodem płatnika podanym w zawiadomieniu). W samoobsłudze można przejrzeć zawiadomienie i wysokość opłaty.

Uwaga: na wiadomości otrzymane z adresu [email protected] prosimy nie odpowiadać.

Kontakt i dodatkowe informacje

W sprawach opłaty za dzierżawę państwowej ziemi konsultuje Tatjana Rešetniak, starszy specjalista Wydziału Rolnictwa:

tel. (0 380) 30187, ul. Vilniaus 49, Šalčininkai, pok. 411,

e-mail: [email protected].

W trosce o ograniczenie kosztów korespondencji Samorząd prosi płatników o podanie swoich adresów e-mail na powyższy adres służbowy, co w przyszłości pozwoli zrezygnować z papierowych zawiadomień.