„Okno życia dla medyków” – Wilno nawołuje do ofiarowywania środków ochronnych

vdu

„Po pierwszych doniesieniach o rozprzestrzenianiu się wirusa w Chinach niejeden mieszkaniec zdążył zaopatrzyć się w środki, które prawdopodobnie nie będą potrzebne, jeżeli będziemy przestrzegali zasad kwarantanny w sposób zdyscyplinowany. Tymczasem są ono życiowo potrzebne wykonującym swoją pracę medykom. I nie jest to metafora. Obywatele Litwy już wykazywali solidarność w skomplikowanych sytuacjach, mam nadzieję, że tym razem również uda nam się ochronić lekarzy, zanim do Wilna dotrą zamówione środki ochronne” – mówi mer miasta Remigijus Šimašius.

Do samorządu docierają obecnie informacje z placówek medycznych, z których wynika, że środków ochronnych wystarczy na pół dnia albo na dzień. To zmusza władze miasta do reagowania już teraz, nie czekając, zanim na Litwę i do Wilna dotrą zamówione różnymi kanałami towary – wyjaśnił mer.

Samorząd deklaruje, że przyjmie nawet najmniejsze ilości ofiarowanych środków i sam zadba o logistykę, rozdysponowując je tym placówkom, które odczuwają obecnie najbardziej dotkliwe braki.

Można ofiarować maseczki dowolnego rodzaju, znajdujące się w nieuszkodzonych opakowaniach, respiratory (FFP2, FFP3). Potrzebne są kombinezony z kapturami, okulary ochronne, ochraniacze na buty, jednorazowe czepki, fartuchy, gumowe rękawiczki.

Samorząd prosi o zapakowanie ofiarowanych środków do szczelnych worków i zostawienie ich w kontenerze w napisem „Okienko życia dla medyków” przy Samorządzie Miasta Wilna od strony ulicy Lvovo (naprzeciwko centrum biznesu „3 Burės”). Instrukcje dotyczące zasad bezpieczeństwa znajdują się na kontenerze. W razie potrzeby samorząd zorganizuje więcej punktów zbiórki środków.