Polski Klub Dyskusyjny: dyskusja Media a Fake News

W sieci łatwo utonąć w zalewie napływających ze wszystkich stron, a nie zawsze sprawdzonych i wiarygodnych, informacji. A jednocześnie to właśnie dzięki Internetowi można dziś łatwiej dotrzeć do wiedzy, która pomaga zweryfikować to, co zasłyszane, obejrzane czy przeczytane.

O tym, w jaki sposób media na Litwie – w tym także polskojęzyczne, – mogą zwalczać dezinformację porozmawiamy podczas dyskusji „Media a fake news” już dzisiaj (9 grudnia), o godz. 16:00.

Dyskusja będzie organizowania w formacie online, transmisję zapraszamy oglądać na stronie Polskiego Klubu Dyskusyjnego.

Dyskusja odbędzie się w języku polskim.

W dyskusji węzmą udział:

– dr Mariusz Antonowicz, politolog, wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego;

– Adam Rożewicz, analityk Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich;

– Witold Janczys, redaktor InBaltic, dziennikarz RU.DELFI.lt, projekt „Melo detektorius”.

Dyskusja jest organizowana w ramach Baltic Independent Media Program, finansowanym przez British Council.