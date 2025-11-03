„Los Człowieka” w Solecznikach 16 listopada – muzyczna opowieść o Annie German

Spektakl odbędzie się 16 listopada o godz. 16:00 w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Spektakl to podróż przez biografię Anny German – „Białej Gołębicy” – od scenicznych triumfów po najważniejsze etapy jej drogi artystycznej. Znane utwory piosenkarki zostaną zaprezentowane w interpretacji Mariny Misso, z naciskiem na emocję, elegancję i subtelność, które wyróżniały styl German. Warstwę słowną uzupełnią teksty Tadeusza Dudojcia, wprowadzające kontekst do poszczególnych piosenek i etapów życia artystki.

Rejestracja i zasady udziału

Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja:

telefonicznie: +370 603 14487,

przez formularz online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxCb7UyoD6Qvavs88gk4fUMOn1d3xdo6yahgh3OaHjFngFxg/viewform?usp=publish-editor ,

, skanując kod QR dostępny na plakacie.

Organizator informuje, że impreza będzie fotografowana i filmowana do celów dokumentacyjnych i promocyjnych.