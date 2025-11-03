Znad Wilii

„Los Człowieka" w Solecznikach 16 listopada – muzyczna opowieść o Annie German

Spektakl odbędzie się 16 listopada o godz. 16:00 w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Spektakl to podróż przez biografię Anny

„Los Człowieka” w Solecznikach 16 listopada – muzyczna opowieść o Annie German

Spektakl odbędzie się 16 listopada o godz. 16:00 w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Spektakl to podróż przez biografię Anny German – „Białej Gołębicy” – od scenicznych triumfów po najważniejsze etapy jej drogi artystycznej. Znane utwory piosenkarki zostaną zaprezentowane w interpretacji Mariny Misso, z naciskiem na emocję, elegancję i subtelność, które wyróżniały styl German. Warstwę słowną uzupełnią teksty Tadeusza Dudojcia, wprowadzające kontekst do poszczególnych piosenek i etapów życia artystki.

Rejestracja i zasady udziału
Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja:

Organizator informuje, że impreza będzie fotografowana i filmowana do celów dokumentacyjnych i promocyjnych.

